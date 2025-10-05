Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše

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Stará plodnice hřibu dubovéhoZdroj: Radek Štěpán
Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 09:34
Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:57
Zkušenost redakce
Pohled redakce: První mráz houbařskou sezonu nekončí. Některé houby mají chlad rády
Mráz může poškodit plodnice běžných podzimních hub, ale neznamená to automaticky konec všeho, co v lese roste. Některé druhy jsou totiž přizpůsobené právě chladné části roku.
Typickým příkladem je penízovka sametonohá. Její plodnice se objevují od pozdního podzimu přes zimu a při mírnějším počasí mohou růst i mezi obdobími mrazu.
Podobně patří k chladnomilným druhům hlíva ústřičná, kterou lze na dřevě nalézt v pozdním podzimu a během zimy. Nízká teplota tedy sama o sobě nerozhoduje o tom, zda bude les úplně bez hub.
Jiná situace je u plodnice, která opakovaně zmrzla, rozmrzla a začala se rozkládat. U jedlých hub je vždy důležitý jejich skutečný stav a bezpečné určení druhu, nikoli pouze údaj, jaká byla v noci teplota.
Zdroje:
- First Nature – Flammulina velutipes, Velvet Shank https://www.first-nature.com/fungi/flammulina-velutipes.php
- First Nature – Pleurotus ostreatus, Oyster Mushroom https://www.first-nature.com/fungi/pleurotus-ostreatus.php
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