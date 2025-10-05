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Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše

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Dennívýzva
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Houbařská sezona na mnohých místech vrcholí. Lidé si z lesa odnášejí koše plné hub a řeší, jakým způsobem je uskladnit na zimu a jak je pak použít. Pozor v lese je ale třeba dát na houby, které už přemrzly. Spousta lokalit, kde houbaři zažívají doslova žně, leží ve vyšší nadmořské výšce a teploty tady klesly už pod bod mrazu. To samé se ale mnohde týká i níže položených míst. V minulém týdnu byl po ráno bílý povlak zejména na trávnících patrný. Jak poznat přemrzlé houby a jaká jsou rizika jejich konzumace?
Stará plodnice hřibu dubového

Stará plodnice hřibu dubového

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 05.10.2025 09:34

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:57

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: První mráz houbařskou sezonu nekončí. Některé houby mají chlad rády

Mráz může poškodit plodnice běžných podzimních hub, ale neznamená to automaticky konec všeho, co v lese roste. Některé druhy jsou totiž přizpůsobené právě chladné části roku.

Typickým příkladem je penízovka sametonohá. Její plodnice se objevují od pozdního podzimu přes zimu a při mírnějším počasí mohou růst i mezi obdobími mrazu.

Podobně patří k chladnomilným druhům hlíva ústřičná, kterou lze na dřevě nalézt v pozdním podzimu a během zimy. Nízká teplota tedy sama o sobě nerozhoduje o tom, zda bude les úplně bez hub.

Jiná situace je u plodnice, která opakovaně zmrzla, rozmrzla a začala se rozkládat. U jedlých hub je vždy důležitý jejich skutečný stav a bezpečné určení druhu, nikoli pouze údaj, jaká byla v noci teplota.


Zdroje:

  1. First Nature – Flammulina velutipes, Velvet Shank https://www.first-nature.com/fungi/flammulina-velutipes.php
  2. First Nature – Pleurotus ostreatus, Oyster Mushroom https://www.first-nature.com/fungi/pleurotus-ostreatus.php


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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