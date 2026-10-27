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Ledecká vyměnila zasněžené Andy za pláž u oceánu. Stačil jí k tomu jeden let vrtulníkem a pár minut

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Dennívýzva
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Olympijská šampionka ukázala na Instagramu let vrtulníkem ze zasněžených And k Tichému oceánu. Video podepsala třemi slovy: „Chile beach trip“ (výlet na chilskou pláž).
Ledecká vyměnila zasněžené Andy za pláž u oceánu. Stačil jí k tomu jeden let vrtulníkem a pár minut

Ledecká vyměnila zasněžené Andy za pláž u oceánu. Stačil jí k tomu jeden let vrtulníkem a pár minut

Zdroj: FIS Alpine World Cup Tour
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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