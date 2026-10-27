Ledecká vyměnila zasněžené Andy za pláž u oceánu. Stačil jí k tomu jeden let vrtulníkem a pár minut

Sluchátka na uších, černé brýle na očích a pod podvozkem bílé hřebeny And. Tak začíná video, které Ester Ledecká zveřejnila na svém Instagramu z chilského soustředění. Kamera sleduje, jak se krajina během několika desítek minut proměňuje: sníh ustupuje holým svahům, svahy přecházejí v zelená údolí a na konci se otevře modrá plocha Tichého oceánu. Popisek nemohl být stručnější: „Chile beach trip“, doplněný emotikony hor, letadla a vln. Olympijská vítězka tak znovu předvedla, že i přípravu na sezonu umí proměnit v dobrodružství, které by si leckdo nechal na svatební cestu.
Z kokpitu rovnou k vlnám
Podle TN.cz, které video popsalo 25. října, šlo o výlet vložený do náročného programu kempu. Nebyl to tedy nutný přesun mezi tréninky, spíš zážitek z ptačí perspektivy uprostřed týdnů na sněhu a testování materiálu. Ledecká sedí na palubě a mlčky sleduje, jak jí pod nohama mizí zima.
Některé detaily zůstávají skryté. Odkud přesně vrtulník vzlétl, video ani dostupné zdroje neuvádějí. Doložená je La Parva, středisko nad Santiagem, kde podle ČT sport Ledecká v Chile trénovala. Zda odtud startoval i vrtulník, není potvrzeno. Stejně tak zůstává neznámé jméno pláže, na které let skončil, i to, kdo stroj zajistil. Video ukazuje hlavně cestu, ne cíl.
Právě v tom je ale jeho kouzlo. Fanoušci nedostali další záběr z tréninkové trati, ale příběh o tom, jak se za jedno odpoledne dá přeletět z jednoho ročního období do druhého.
Proč Ledecká trénuje v Chile, když je v Evropě léto
Odpověď je prostá: když se v Česku koupe v rybnících, na jižní polokouli vrcholí zima. Podle oficiálního turistického portálu Chile Travel trvá chilská zima od 21. června do 21. září a lyžařská střediska obvykle jedou od července do poloviny září, na jihu země někdy i déle.
Pro evropské zimní sportovce je to jediná možnost, jak strávit léto na skutečném sněhu, a ne jen na ledovcích, které se rok od roku zmenšují. Ledecká o tom letos mluvila otevřeně: zatímco v Chile hlásila „čtyři metry“ sněhu, v Evropě po návratu řešila teplo a shánění sněhu pro další přípravu.
Pro ni nejde o novinku. Trénink na jižní polokouli patří k pevným bodům jejího léta už roky. Loni například podle iDNES.cz vystřídala dvě střediska, mezi nimi i Nevados de Chillán. Letos se však k obvyklé rutině přidalo něco navíc.
Hory a oceán jsou v Chile blíž, než se zdá
Kontrast, který na videu působí jako filmový střih, má v Chile geografickou logiku. Země je úzký pruh mezi Andami a Pacifikem a lyžařská střediska leží jen kousek od metropole. Podle itineráře Chile Travel, který spojuje Santiago, Valle Nevado a Valparaíso, to vypadá takto:
|Trasa
|Vzdálenost
|Doba cesty
|Santiago → Valle Nevado
|46 km
|horská silnice přes Farellones
|Santiago → Valparaíso
|120 km
|zhruba 90 minut autem
|Santiago → Viña del Mar
|asi 100 km
|zhruba 90 minut autem
Chilská turistická centrála dokonce sama nabízí cestu „od vrcholků k Pacifiku“. Běžný turista tedy zvládne podobný kontrast během jednoho až dvou dnů autem nebo autobusem. Vrtulník tu cestu zkrátí a hlavně z ní udělá podívanou, cenu takového letu ale v tomto případě nikdo nezveřejnil.
Kdo by se chtěl vydat po stopách Ledecké, musí počítat s přestupem. Přímé spojení z Prahy do Santiaga de Chile neexistuje, nejčastěji se létá přes některý z velkých evropských uzlů, například přes Madrid.
Nový tým, nové lyže a stejná chuť objevovat
Chilský kemp nebyl jen tak ledajaký. Ledecká před sezonou 2026/27 zásadně proměnila své zázemí. Po Franzi Gamperovi a Tomáši Bankovi převzali lyžařskou část trenéři Karlheinz Pichler a Gernot Grasser, ze starého jádra zůstal snowboardový kouč Justin Reiter. Změnila i výbavu: po letech na Kästle přešla na lyže Head.
To znamená spoustu práce, kterou fanoušci z Instagramu nevidí. Nové lyže podle ní vyžadují testování do posledního detailu, od bot až po airbag. Přesto se z Chile vracela spokojená. Podle ASC Dukla označila přípravu za „úžasnou“, pochválila chemii s novým týmem a přiznala, že se na sezonu těší.
A ta bude nabitá. Na lyžích má odstartovat 11. prosince v americkém Beaver Creeku, kde ženy čekají dva sjezdy a superobří slalom. V plánu má mistrovství světa v alpském lyžování v Crans-Montaně i snowboardové mistrovství světa v Montafonu. Kombinace obou sportů se nevzdává.
Podle nás právě v tomhle tkví síla jejího videa. Ledecká mohla poslat fanouškům sto záběrů z tréninku a žádný by nezůstal v paměti tak dlouho jako pár vteřin, kdy se v okně vrtulníku objeví oceán. Ukazuje sportovkyni, která dře, ale nezapomíná se dívat kolem sebe. Takové sdělení funguje lépe než jakákoli tisková zpráva o nových lyžích.
Než se v prosinci postaví na start v Coloradu, čekají ji ještě týdny ladění detailů na evropských ledovcích. V jejím telefonu ale zůstane záběr, na kterém zima během jednoho letu skončí ve vlnách Pacifiku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta