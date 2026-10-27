Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V českých jeskyních hledali draky a jednorožce. Jak ale vypadal pravěk na našem území doopravdy?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Moravském krasu lidé kdysi nacházeli obrovské kosti a představovali si draky. Dokonce pátrali po rohu jednorožce, jemuž přisuzovali léčivou moc. Nová výstava v brněnském Anthroposu připomíná, komu pozůstatky skutečně patřily. A otevírá mnohem větší otázku: jak vypadala krajina dnešního Česka, když v ní žili jeskynní lvi, hyeny a medvědi?
V českých jeskyních hledali draky a jednorožce. Jak ale vypadal pravěk na našem území doopravdy?

V českých jeskyních hledali draky a jednorožce. Jak ale vypadal pravěk na našem území doopravdy?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:49

Reklama
Další články z Kód Enigma
Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes
Ropný magnát zahynul při pádu letadla. Smrt Enrica Matteiho budí otázky dodnes
Nylon vznikl jako náhrada hedvábí. Nakonec se dostal od punčoch až k padákům
Nylon vznikl jako náhrada hedvábí. Nakonec se dostal od punčoch až k padákům

Když firma DuPont 27. října 1938 veřejnosti představila nylon, šlo o první velký triumf nové éry...

Newyorské metro slaví 122 let od svého vzniku. Pri otevření první trasy chtěl starosta vlak řídit sám
Newyorské metro slaví 122 let od svého vzniku. Pri otevření první trasy chtěl starosta vlak řídit sám

Dnes je newyorské metro symbolem rušného velkoměsta. Když ale 27. října 1904 vyjel první slavnostní vlak,...

Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem
Proč se mužům s věkem zvětšuje prostata? Vědci našli buňky, které mohou být klíčem

Časté noční vstávání na toaletu nebo slabší proud moči bývají pro řadu starších mužů nepříjemnou součástí...

Požár elektrokoloběžky na Královéhradecku: Stála v garáži a nenabíjela se. Přesto začala hořet. Jak je to vůbec možné?
Požár elektrokoloběžky na Královéhradecku: Stála v garáži a nenabíjela se. Přesto začala hořet. Jak je to vůbec možné?

Koloběžka byla odpojená od nabíječky, přesto od její baterie začal požár, který zasáhl garáž rodinného domu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.