Nosní sprej z rýmovníku: Domácí pomoc pro volnější dech

Nosní sprej si nemusíte vždy kupovat v lékárně, zvláště pokud si pěstujete svůj vlastní rýmovník. Nemusíte mít ani nijak vzrostlou rostlinku, protože vám postačí jen málo listů. Dužnaté lístky rýmovníku můžete použít na přípravu čajů, mastí či domácího sirupu a medu. Všechny mají společné jedinečné aroma, kterým bojujete proti rýmě a nachlazení.
Nosní sprej z rýmovníku
Takový nosní sprej si připravíte snadno a rychle – stačí vám smíchat sůl, vodu a rozetřené rýmovníkové listy. Při použití buďte ale opatrní, protože vytvořený domácí výluh z rýmovníku není totéž co sterilní nosní roztok a jeho bezpečnost není dostatečně ověřena. Nedělejte si proto domácí sprej do nosu do zásoby, ale jen pro aktuální spotřebu. Nebo můžete tento roztok použít k provonění místnosti.
Foto: Radek Štěpán
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Další způsoby využití rýmovníku Suroviny a potřebné pomůcky
Suroviny
5–7 čerstvých lístků rýmovníku (předem omytých) 1/4 lžičky jemné soli (ideálně mořské, hispánské nebo kvalitní kuchyňské bez přidaného jódu a protihrudkujících látek, případně růžové himalájské) 100 ml vroucí vody (ideálně destilované, kojenecké nebo přefiltrované)
Pomůcky
Hmoždíř (nebo třecí miska / hrneček s dnem skleničky) Jemné plátýnko, gáza nebo papírový kávový filtr Čistá lahvička s rozprašovačem (předem vymytá horkou vodou nebo dezinfikovaná) Domácí nosní sprej z rýmovníku
Čerstvé rýmovníkové listy nakrájejte nebo natrhejte na menší kousky a vložte do hmoždíře. Přidejte 1/4 lžičky soli. Společně je důkladně třete a drťte, dokud nepustí šťávu a nevznikne kašovitá směs. Sůl funguje jako jemný abrazivní materiál, který naruší strukturu listu a vytáhne z něj esenciální oleje. Nyní zalijte 100 ml horké vody a dobře promíchejte. Nechte směs přikrytou louhovat a chladnout přibližně 15–20 minut. Poté přeceďte přes velmi jemné plátýnko nebo kávový filtr. V roztoku nesmí zůstat žádné drobné částečky lístků, aby neucpaly rozprašovač a především aby nedráždily nosní sliznici!
Použití a skladování
Čistý, vychladlý roztok nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Stříkejte 1–2x do každé nosní dírky 3–4x denně při ucpání nosu nebo rýmě. Jelikož roztok neobsahuje žádné chemické konzervanty, skladujte jej výhradně v lednici. Spotřebujte do 3–5 dnů. Po této době je lepší připravit novou, čerstvou dávku. Před každým použitím vyndejte sprej na pár minut z lednice, aby nebyl roztok studený, nebo lahvičku krátce podržte v teplých dlaních. Pokud by vás sprej v nose štípal, můžete ho při příští přípravě naředit větším množstvím vody (snížit koncentraci soli).
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Gemini
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Nosní sprej z rýmovníku: Domácí pomoc pro volnější dech first appeared on Naše zahrada.