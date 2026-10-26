Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nosní sprej z rýmovníku: Domácí pomoc pro volnější dech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nosní sprej si nemusíte vždy kupovat v lékárně, zvláště pokud si pěstujete svůj vlastní rýmovník. Nemusíte mít ani nijak vzrostlou rostlinku, protože vám postačí jen málo listů. Dužnaté lístky rýmovníku můžete použít na přípravu čajů, mastí či domácího sirupu a medu. Všechny mají společné jedinečné aroma, kterým bojujete proti rýmě a nachlazení.
Rýmovník

Rýmovník

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:30

Reklama
Další články z Naše zahrada
Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše
Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše
Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky
Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky

Geniální způsob, jak namnožit orchidej bez rizika hniloby: Obyčejný lak na nehty nahradí drahé přípravky....

Co udělat s poslední posekanou trávou? Využití nejen na kompost
Co udělat s poslední posekanou trávou? Využití nejen na kompost

Poslední podzimní sekání trávníku bývá jednou z větších prací na zahradě před zimou. Posekaná tráva nemusí...

Mrkev ze záhonu nevyndávejte. Nejsladší bude v lednu, když ji necháte v zemi
Mrkev ze záhonu nevyndávejte. Nejsladší bude v lednu, když ji necháte v zemi

Sklep je plný brambor a jablek, bedýnky s pískem nemáte kam dát a mrkev pořád čeká na záhonku. Možná ji...

Blíží se čas zazimování zahrady: jako mulč použijte kompost
Blíží se čas zazimování zahrady: jako mulč použijte kompost

Pomalu nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a některé rostliny na zimní měsíce. Přečkat silné mrazy...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.