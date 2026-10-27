Gudas srazil soupeře k ledu a rozhodčí ani nepískli. Fanoušci zuří a žádají konec jeho kariéry v NHL

Neděle 25. října 2026, United Center v Chicagu. Teravainen jede podél mantinelu a proti němu vyjíždí Radko Gudas. Kontakt trvá zlomek sekundy. Podle záběrů, které se rychle rozšířily na síti X přes účty B/R Open Ice a Gino Hard, schytal finský útočník úder loktem či předloktím do oblasti brady. Helma mu spadla z hlavy a z ledu se zvedal pomalu. Píšťalka nezazněla. Florida nakonec vyhrála 3:2 díky gólu Larse Ellera 2:23 před koncem třetí třetiny. Diskuse o výsledku ale zapadla, protože se celý večer začal točit kolem jednoho zákroku, za který český obránce nedostal ani dvě minuty. V hokejové komunitě na Redditu přitom nejostřejší hlasy nechtěly jen trest. Chtěly Gudase z ligy pryč.
Zákrok, který v zápisu chybí
Oficiální statistiky zápasu jsou až nepříjemně stručné. Gudas strávil na ledě 12:30, rozdal tři hity, jednou vystřelil a připsal si dvě trestné minuty. Ty ale dostal v 7:52 první třetiny za vysokou hůl. Za střet s Teravainenem v přehledu trestů není nic.
Hlavní rozhodčí Jon McIsaac a Chris Schlenker přitom nebyli v tomto zápase s píšťalkou nijak skoupí. Padlo jedenáct malých trestů, Florida jich nasbírala za 16 minut, Chicago za deset. Blackhawks dostali sedm přesilovek a nevyužili ani jednu, což z utkání pro domácí udělalo frustrující večer už samo o sobě.
Proč sudí zákrok nechali bez povšimnutí, nevysvětlil nikdo. Rozhodčí se nevyjádřili a zpráva z jejich kabiny se neobjevila. Z dostupných informací plyne jediné: v reálném čase kontakt nevyhodnotili jako faul na hlavu, hru loktem ani hrubost. To ale neznamená, že by zákrok prohlásili za čistý.
Teravainen podle zápisu odehrál 18:57, takže ve hře pokračoval. Po zákroku působil otřeseně, Chicago však bezprostředně žádné zranění neoznámilo.
„Vyhoďte ho z ligy“
Pod videem v diskusi na r/hockey se hromadily komentáře, které by se do zápisu o zápase nevešly. „V jakém světě se tohle nepíská?“ ptal se jeden z uživatelů. Další upozorňovali, že „jediným bodem kontaktu byl loket do hlavy“. Nejtvrdší reakce šly ještě dál: „Vyhoďte ho z ligy“ a „Už ho nikdy nenechte hrát“.
Takové výkřiky nepředstavují konsenzus fanoušků NHL. Jiní diskutující volali „jen“ po suspendaci nebo obecně po tvrdším přístupu ligy k zákrokům na hlavu. Přesto stojí za pozornost, jak rychle se debata posunula od jednoho souboje k otázce, zda má Gudas v lize vůbec co dělat.
Do diskuse se vkrádal i třetí motiv: přesvědčení, že Florida hraje podle jiných pravidel. „Panthers mají vlastní sadu pravidel,“ zaznělo pod videem. Weby, které reakce shromažďovaly, zmiňovaly i nálepku „nejšpinavějšího týmu ligy“. Tu Florida nosí od svých dvou tažení za Stanley Cupem a každý další sporný zákrok ji jen přiživuje.
Fanoušci Chicaga měli po ruce i čerstvé srovnání. Jejich Frank Nazar dostal 10. října dvouzápasovou suspendaci bez nároku na plat za nedovolený zákrok na hlavu Bo Horvata z týmu New York Islanders. Stalo se to 8. října v 18:25 třetí třetiny a Nazar odešel z ledu s trestem ve hře. Podrobnosti liga zveřejnila v oficiálním oznámení. Z pohledu Chicaga je kontrast jasný: jejich hráč byl potrestán na ledě i dodatečně, Gudas zatím nijak.
Pověst, která běží před ním
Proč tolik emocí kolem jednoho nepískaného zákroku? Odpověď sahá sedm měsíců zpátky, do Toronta.
Gudas, tehdy v dresu Anaheimu, zasáhl 12. března 2026 kolenem Austona Matthewse. Dostal velký trest a osobní trest do konce utkání, o dva dny později přidala liga pětizápasovou suspendaci. Kapitán Maple Leafs utrpěl poranění vnitřního postranního vazu v koleni třetího stupně a pohmoždění stehenního svalu a měl chybět do konce základní části. Pro fanoušky celé ligy šlo o jeden z nejsledovanějších disciplinárních případů sezony.
K tomu se přidávají čísla, kterými se paradoxně chlubí i jeho klub. Podle Floridy od své první plné sezony 2013/14 rozdal 3 135 hitů, nejvíc ze všech hráčů NHL. V prvním působení u Panthers jich nasbíral 917, třetí nejvíc v klubové historii od doby, kdy se hity měří. V minulé sezoně vedl mezi obránci Anaheimu se 164 zásahy.
Tady je jádro celé kauzy. Tvrdý hit není faul a Gudas za kariéru odehrál tisíce soubojů, ve kterých nikoho nezranil ani nebyl potrestán. Jenže u hráče s jeho minulostí se každý vysoký kontakt čte jinak. Podle nás pro něj není největším problémem samotný loket na Teravainena, ale součet všeho dohromady: pověst, březnová suspendace a dojem, že Florida podobné zákroky ustojí. Jeden nepískaný moment se tak okamžitě mění v hlasování o celé kariéře.
Co může udělat liga
Dodatečné tresty má na starosti oddělení bezpečnosti hráčů NHL. Podle NHL Player Safety sleduje každé utkání z videomístnosti v newyorském sídle ligy. Když se objeví sporný zákrok, během několika minut rozešle klip a opakované záběry celému oddělení. Pravidla NHL vedou zákroky na hlavu jako samostatnou kategorii fyzických faulů.
Ke 27. říjnu ale liga u Gudase žádné slyšení ani trest neoznámila. To neznamená, že se zákrokem nezabývá. Jen zatím nic nezveřejnila. V Nazarově případě uplynuly mezi zákrokem a trestem dva dny, takže časové okno se pomalu zavírá.
Kdyby liga přece jen zasáhla, hrála by roli i Gudasova minulost. Šéf oddělení George Parros při vysvětlení březnové suspendace popsal, že se posuzuje samotný zákrok, disciplinární historie hráče a případné zranění. Telefonické slyšení omezuje trest na nejvýš pět zápasů. Liga ale může během něj nebo po něm přejít k osobnímu slyšení, které otevírá cestu k šesti a více zápasům.
Pro Gudase je to nepříjemná matematika. Jako hráč s čerstvým trestem by u jakéhokoli dalšího prohřešku nezačínal od nuly.
Veterán, kterého Florida chtěla zpátky
O místo v sestavě ani o kariéru v NHL by Gudas kvůli běžnému dodatečnému trestu pravděpodobně nepřišel. Florida o něj stála natolik, že 29. června 2026 získala jeho práva od Anaheimu výměnou za práva na A. J. Greera a 1. července s ním podepsala šestiletou smlouvu. Ta mu vynese zhruba 210 milionů korun, ročně tedy asi 35 milionů, a vyprší v roce 2032, kdy mu bude 42 let.
Generální manažer Bill Zito ho při podpisu označil za zkušeného lídra a spolehlivou defenzivní oporu, která zná kabinu z cesty do finále Stanley Cupu 2023. Trenér Paul Maurice o něm podle Sport.cz už dříve mluvil jako o hráči, který mu ve Floridě chyběl. Na incident s Teravainenem však Maurice ani nikdo jiný z Panthers veřejně nereagoval.
Na ledě má Gudas skromnější roli, než by napovídala hlučná debata kolem něj. Průměrně hraje 13:33 za zápas, nejméně ze všech obránců Floridy, a v sezoně zatím rozdal 20 hitů. Začátek mu navíc zkomplikovalo zranění. Ještě 15. října klub uváděl, že jeho stav posuzuje ze dne na den a návrat se čeká kolem 21. října. Do té doby měl za sebou sedm zápasů, 13 hitů a 11 zblokovaných střel.
Z českého pohledu by případný trest zůstal osobním problémem Gudase, ne ohrožením české stopy v klubu. Na farmě v Charlotte čekají další čeští obránci Marek Alscher a Mikuláš Hovorka, jejich šance ale stojí spíš na vlastních výkonech než na Gudasově disciplíně.
Další příležitost ukázat, že umí hrát na hraně a nepřekročit ji, má Gudas v noci na 28. října proti Winnipegu. Zápasy NHL vysílají v Česku Nova a Prima, vybraná utkání jsou zdarma na Nova Action a Prima Sport a všechny zápasy nabízí NHL.tv na platformě DAZN s anglickým komentářem.
Florida si Gudase přivedla právě kvůli tvrdosti a v jejím pojetí hokeje je to pořád ceněná měna. Jen se s ní u šestatřicetiletého obránce s březnovou suspendací v zádech platí čím dál opatrněji. Stačí jeden loket a celá liga ho znovu soudí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka