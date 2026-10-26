Jednu rostlinu v zimě zabíjí voda. Druhou její nedostatek. A přitom rostou vedle sebe. Největší chyba při zazimování zahrady? Možná děláme příliš mnoho

Podzim přináší každoročně stejnou otázku: Jak připravit zahradu na zimu? Zalít, pohnojit, zakrýt, přisypat zeminu, nebo ještě něco upravit? Jenže co když právě některé dobře míněné zásahy rostlinám spíše uškodí? Na jedné zahradě mohou vedle sebe růst rostliny, z nichž jedna trpí nadbytkem vody a druhá jejím nedostatkem. A ještě překvapivější je, že kořeny mohou strádat i v půdě plné vody a živin. Příčina se totiž často skrývá tam, kam běžně nevidíme – pod povrchem půdy.
Stejný déšť, stejná zima. Ale úplně jiné podmínky
Představme si zahradu, na níž vedle sebe rostou levandule, hortenzie, azalka a bobkovišeň. Všechny rostliny prožívají tentýž podzim a blížící se zimu. Přesto jejich potřeby mohou být velmi odlišné. Levanduli může výrazně poškodit dlouhodobé přemokření. Její kořeny potřebují propustné a dobře provzdušněné prostředí. Bobkovišeň, která si ponechává listy i přes zimu, může naopak za určitých podmínek trpět nedostatkem dostupné vody. Při mrazivém slunečném a větrném počasí ztrácí vodu listy, ale kořeny ji z promrzlé půdy nedokážou dostatečně doplňovat. Azalka může mít jiný problém: v půdě se sice nacházejí potřebné živiny, ale nevhodná půdní reakce omezuje jejich dostupnost. A hortenzie může potřebovat úplně jiný vodní režim než levandule vzdálená jen několik metrů. Co z toho vyplývá?
Zahradu bychom neměli zazimovávat jako jeden celek. Každá rostlina žije ve svém vlastním půdním prostředí.
První paradox: Rostlina může mít kořeny ve vodě – a přesto strádat
Při podzimních deštích bývá půda často výrazně vlhká. Mohlo by se zdát, že rostlinám nemůže nic chybět. Jenže kořeny potřebují nejen vodu a živiny, ale také kyslík. V dobře strukturované půdě se nacházejí větší a menší póry. Část obsahuje vodu, jiné umožňují výměnu vzduchu. Pokud voda dlouhodobě vyplňuje téměř všechny póry, přísun kyslíku ke kořenům se výrazně omezuje. Kořeny mohou ztrácet schopnost správně fungovat a v nepříznivých podmínkách i odumírat. Následkem může být omezený příjem vody a živin, přestože jich půda obsahuje dostatek.
To je první důležité poznání:
Množství vody v půdě není totéž co množství vody, které dokáže rostlina skutečně využít.
Přitom ne každá mokrá půda představuje problém. Záleží na druhu rostliny, době trvání zamokření i struktuře půdy.
Schéma dobře strukturované a utužené či přemokřené půdy: Grafika prof. Ing. Zdeněk Mach, CSc., Dr.h.c.
Druhý paradox: Než začneme zalévat, podívejme se, kudy voda putuje
O pohybu vody rozhoduje nejen množství srážek, ale také složení, struktura a utužení půdy. V písčité půdě může voda rychle pronikat do hloubky, ale její zásoba se může poměrně rychle vyčerpat. Jílovitá půda dokáže zadržovat značné množství vody, přičemž její část může být pro rostliny obtížně dostupná. Pokud je navíc utužená nebo špatně odvodněná, hrozí nedostatek kyslíku. Ani hlinitá půda nemusí fungovat správně, je-li silně sešlapaná. Není tedy důležité pouze to, jakou půdu máme, ale také v jakém je stavu.
Co kdybychom se místo úpravy celého záhonu zaměřili jen na problematická místa?
V některých případech lze lokálně uvolnit povrchově utuženou půdu bez převracení celého půdního profilu. Na malé neosázené zkušební ploše můžeme při mírně vlhké půdě opatrně použít zahradní vidle. Zasuneme je přibližně 10–15 cm hluboko a lehkým zapáčením půdu uvolníme, nikoli převrátíme.Vedle ponecháme srovnatelnou plochu bez zásahu. Po dešti sledujeme, jak se voda na obou místech chová. Zda se tvoří louže, jak dlouho zůstává půda výrazně mokrá a zda se změnil její stav v hloubce. Tento postup vychází ze známých principů šetrného kypření. Navrhujeme však jeho cílené použití jako malý srovnávací pokus, nikoli plošné preventivní rytí. Uvidíme, zda se úprava skutečně projevila. Pokud ne, může to znamenat, že hlavní příčina leží hlouběji nebo spočívá jinde.
Důležité upozornění: Na podzim není vhodné rozrývat mokré, rozbahněné nebo promrzlé záhony. U již rostoucích keřů se vyhýbáme poškozování kořenů. Má-li stanoviště vážný problém s odvodněním, je vhodnější naplánovat jeho systematickou úpravu na vhodné období.
Schéma dvou porovnávacích ploch: původní stav a lokální šetrné uvolnění půdy: Grafika prof. Ing. Zdeněk Mach, CSc., Dr.h.c.
Třetí paradox: Půda má živiny. Proč je tedy rostlina nedokáže přijmout?
S blížícím se koncem roku někteří zahrádkáři přemýšlejí, čím rostliny ještě přihnojit, aby měly dostatek zásob na příští jaro. Jenže samotná přítomnost živin v půdě ještě nezaručuje, že je rostlina dokáže přijmout. Velký význam má půdní reakce, tedy pH. Typickým příkladem mohou být azalky, které dávají přednost kyselé půdě. Při nevhodně vysokém pH může být omezena dostupnost železa. Rostlina pak může vykazovat chlorózu, například žloutnutí mladších listů se zelenějšími žilkami. Přidání dalšího běžného hnojiva nemusí problém vyřešit. Podobně může příjem živin komplikovat poškozený kořenový systém, přemokření nebo nedostatek kyslíku. Proto bych před pozdním podzimním hnojením doporučil položit si otázku:
Potřebuje rostlina skutečně další živiny, nebo potřebuje lepší podmínky k využití těch, které už v půdě jsou?
V některých případech může být užitečnější zjistit pH půdy, upravit odvodnění nebo na jaře cíleně řešit půdní strukturu než nyní přidávat další materiály.
A není třeba automaticky předpokládat, že každá rostlina před zimou potřebuje další přihnojení.
Schéma dostupnosti živin v závislosti na půdní reakci a stavu kořenové zóny: Grafika prof. Ing. Zdeněk Mach, CSc., Dr.h.c.
Co mě naučila vlastní zahrada
Na své zahradě dlouhodobě pěstuji mimo jiné levandule, azalky, hortenzie, bobkovišně a vřesy. U jednotlivých rostlin zkouším různé postupy péče a všímám si nejen jejich okamžité reakce, ale také vývoje v následujících sezonách. U azalek a vřesů mám dobré zkušenosti s péčí, jejíž součástí je také používání kávové sedliny a čajových lístků. U hortenzií věnuji velkou pozornost pravidelné a dostatečné zálivce podle potřeby. U bobkovišní se mi osvědčilo zejména vhodné stanoviště v polostínu. Zajímavý výsledek jsem zaznamenal u pětiletých levandulí, kde jsem na podzim použil kombinaci menšího množství dřevěného popele a velmi jemně rozdrcených vaječných skořápek. V následném období dosahovaly některé květní stonky délky přibližně 70–100 cm a květenství měřila 20–30 cm. Při samostatném použití jednotlivých složek jsem tak výrazné výsledky nepozoroval. Jde o vlastní zahrádkářskou zkušenost, nikoli o důkaz, že kombinace bude stejně účinná v jiné půdě nebo u jiné odrůdy. Právě zde je důležité rozlišovat mezi pozorováním a prokázanou příčinou.
Dřevěný popel může dodávat některé minerální látky, ale současně zvyšuje pH půdy. Není proto vhodný pro kyselomilné azalky a vřesy. Ani kávová sedlina není spolehlivým prostředkem k okyselování půdy. Z tohoto pohledu jsou domácí zkušenosti především podnětem ke zkoumání, nikoliv univerzálním receptem.
Fotografie pětiletých levandul: Foto prof. Ing. Zdeněk Mach, CSc., Dr.h.c.
Patnáct minut, které mohou změnit pohled na vaši zahradu
Než provedeme poslední podzimní zásahy, věnujme zahradě krátkou cílenou prohlídku.
První tři minuty: Vyberme tři různá místa. Například u levandule, stálezeleného keře a v části zahrady, kde se po dešti drží voda.
Další čtyři minuty: Je-li půda vhodná ke kontrole, odeberme mimo hlavní kořeny malé vzorky z hloubky přibližně 10–15 cm. Porovnejme jejich vlhkost, drobtovitost a případné utužení.
Další tři minuty: Sledujme polohu stanoviště, sklon terénu a místa, odkud voda přitéká nebo odtéká.
Další tři minuty: Zamysleme se nad potřebami jednotlivých rostlin. Které vyhovuje propustná půda, která potřebuje více vláhy a která kyselou půdní reakci?
Poslední dvě minuty: Zeptejme se, zda plánovaný podzimní zásah opravdu řeší problém, který jsme pozorovali.
Patnáct minut samozřejmě nestačí ke spolehlivému určení všech půdních vlastností. Stačí však k tomu, abychom začali správně klást otázky.
Pokud chceme pokračovat, můžeme vybraná místa sledovat před deštěm, přibližně 12–24 hodin po něm a ještě po 48–72 hodinách, pokud mezitím nenastanou další významné srážky. Nejde o laboratorní měření, ale o první praktický krok k pochopení vlastní zahrady.
Co můžeme udělat ještě letos – a co raději ponechat na jaro?
Podzim je vhodný především pro pozorování, vyhodnocení stanoviště a nezbytná šetrná opatření. U stálezelených dřevin zkontrolujme, zda půda před příchodem mrazů není dlouhodobě vyschlá. Pokud je suchá a nezmrzlá, může být přiměřená zálivka vhodná. Jestliže je již dostatečně vlhká, další voda není potřebná. U levandulí sledujme zejména riziko dlouhodobého zamokření. Nezakrývejme jejich bázi materiály, které by kolem ní zadržovaly přebytečnou vlhkost. U azalek a vřesů respektujme požadavky na kyselou půdu. Bez znalosti pH nepřidávejme zásadité materiály, například dřevěný popel. U půdy se zjevně špatnou strukturou si označme problematická místa a náročnější úpravy naplánujme na dobu, kdy nebude rozbahněná ani promrzlá. A především: nepřidávejme automaticky další hnojiva pouze proto, že se blíží zima.
Co víme – co navrhujeme – co zatím nevíme
Co víme: Dostupnost vody a živin závisí nejen na jejich množství, ale také na půdní struktuře, provzdušnění, pH a zdravotním stavu kořenů.
Co navrhujeme: Nejprve rozpoznat konkrétní problém. Teprve potom zvolit jednoduchý, cílený zásah. Pokud je to možné, vyzkoušet jej nejprve na malé ploše a porovnat s nezměněným místem.
Co zatím nevíme: Jak výrazně konkrétní opatření pomůže v každé jednotlivé zahradě. To záleží na půdě, klimatu, rostlinách a dalších podmínkách.
Právě proto jsou vlastní pozorování a jednoduché srovnávací pokusy tak cenné.
Závěr: Nejlepší pomoc nemusí znamenat další zásah
V technice se říká, že nejlevnější energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat. V zahradě může platit podobný princip.
Nejcennější voda je ta, kterou rostlina skutečně využije. Nejlepší hnojivo může být to, které nemusíme přidat. A nejúčinnější zásah může být ten, který díky pochopení přírodních souvislostí vůbec nemusíme provést.
Úspěšné zahrádkaření totiž nemusí spočívat v množství vykonané práce. Může spočívat v tom, že se naučíme rozpoznávat skutečné příčiny problémů a vytvářet podmínky, ve kterých budou rostliny dobře prospívat.
Věta k zapamatování:
Než rostlině něco přidáme, zjistěme, co jí brání využívat to, co už má.
Výzva čtenářům
Zkuste se letos před zimou na svou zahradu podívat jinak. Vyberte jedno místo, kde se rostlinám nedaří podle Vašich představ, a pokuste se zjistit proč. Možná bude řešením více vody. Možná méně. Možná úprava půdy. A možná zjistíte, že nejlepší bude zatím nezasahovat. Právě tak začínají naše Zahradní paradoxy.
Zdroje informací: Autor, University of Minnesota Extension – Protecting Trees and Shrubs in Winter. Zimní vysychání stálezelených dřevin, podzimní zálivka a ochrana před větrem., UMN Extension Royal Horticultural Society – How to Grow Lavender. Požadavky levandulí na propustnou půdu a rizika zimního zamokření., RHS University of Minnesota Extension – Soil Compaction. Utužení půdy a jeho vliv na vsakování, provzdušnění a kořenový systém., UMN Extension University of Minnesota Extension – Azalea: Leaves Discolored. Půdní reakce, dostupnost železa a chloróza azalek., apps.extension.umn.edu Oregon State University Extension – Use Fireplace Ash Sparingly to Boost Garden Soil. Minerální látky v popelu, zvyšování pH a rizika nevhodného dávkování. OSU Extension Service
Náhledové foto: Prof. Ing. Zdeněk Mach, CSc., Dr.h.c.
The post Jednu rostlinu v zimě zabíjí voda. Druhou její nedostatek. A přitom rostou vedle sebe. Největší chyba při zazimování zahrady? Možná děláme příliš mnoho first appeared on Naše zahrada.