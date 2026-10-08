Narcisy pod ovocnými stromy: Efektivní využití prostoru

Pod ovocnými stromy často zůstává na jaře nevyužitý prostor, který může snadno rozzářit několik cibulovin. Narcisy jsou pro takové místo zajímavou volbou. Na podzim je vysadíte a na jaře se mezi trávou nebo pod větvemi objeví žluté či bílé květy. Výsadba navíc nevyžaduje složitou péči a narcisy mohou na jednom místě růst několik let.
Proč právě narcisy
Narcisy kvetou brzy, často ještě předtím, než se ovocné stromy plně olistí. Mají tak dostatek světla v období, kdy koruny stromů nejsou husté. Po odkvětu se prostor pod stromem postupně znovu zazelená a cibuloviny mohou dokončit svůj přirozený cyklus. Výhodou je také to, že narcisy nejsou mezi rostlinami, které bývají vyhledávány hlodavci stejně jako některé jiné cibuloviny. Přesto je vhodné sledovat stav výsadby a případné poškození.
Tip: Podzimní výsadba dalších cibulovin. Nyní je vhodná doba na konvalinky, stačí si vybrat některou z odrůd.
Podzimní výsadba
Nejlepší čas pro výsadbu narcisů je podzim, ještě před trvalým promrznutím půdy. Vyberte místo, kde se po dešti nedrží voda. Půda by měla být propustná a dostatečně kyprá. Cibule sázejte do hloubky přibližně odpovídající dvěma až třem jejich výškám. Pod ovocnými stromy je můžete vysadit nepravidelně do menších skupinek. Přirozenější vzhled získáte, když je nerozmístíte v dokonale rovných řadách.
Foto: Pixabay
Pozor na kořeny stromu
Při sázení pod vzrostlými ovocnými stromy postupujte opatrně, abyste zbytečně nepoškodili jejich kořenový systém. Nevytvářejte hluboké výsadbové jámy v bezprostřední blízkosti kmene. Vhodnější jsou okrajové části prostoru pod korunou, kde můžete půdu připravit šetrněji. Po odkvětu listy narcisů neodstřihujte hned. Potřebují postupně zežloutnout a zatáhnout, aby cibule načerpala zásoby na další rok. Teprve potom můžete uschlé listy odstranit. Narcisy tak mohou obyčejný prostor proměnit a oživit. Stačí je správně vysadit na podzim a následně jim dopřát čas, aby se na stanovišti přirozeně zabydlely.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Narcisy pod ovocnými stromy: Efektivní využití prostoru first appeared on Naše zahrada.