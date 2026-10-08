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Narcisy pod ovocnými stromy: Efektivní využití prostoru

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Pod ovocnými stromy často zůstává na jaře nevyužitý prostor, který může snadno rozzářit několik cibulovin. Narcisy jsou pro takové místo zajímavou volbou. Na podzim je vysadíte a na jaře se mezi trávou nebo pod větvemi objeví žluté či bílé květy. Výsadba navíc nevyžaduje složitou péči a narcisy mohou na jednom místě růst několik let.
narcisy

narcisy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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