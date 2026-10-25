Dýňové koření: voňavá směs, kterou si můžete připravit i vy

Když vám zbyl kousek dýně, nemusíte přemýšlet, co s ní. Dýňové koření je odpověď. Nakrájejte ji na tenké plánky a pomalu ji sušte v troubě nebo v sušičce. Jde to z Hokaidó nebo třeba i z máslové dýně. V troubě ji nechte při nízké teplotě, přibližně 60–80 °C, dokud nebude dokonale suchá a křupavá. Usušenou dýni pak rozemelte v mlýnku na koření nebo v kvalitním mixéru na jemný prášek. Právě tento dýňový základ dodá směsi překvapivě příjemnou, lehce nasládlou chuť. K prášku přidejte skořici, mletý zázvor, muškátový oříšek, nové koření a špetku hřebíčku. Poměry můžete upravit podle toho, co máte rádi – někdo touží po výrazné skořici, jiný po zázvorovém říznu.
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