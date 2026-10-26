Močovina pro ovocné stromy. V říjnu si ji zaslouží

Už jste hnojili vaše ovocné stromy na zahradě nebo v sadu? Pokud ne, rozhodně se vyplatí na to myslet. My se proto v následujících řádcích zaměříme na hnojení ovocných stromů pomocí močoviny. Ta se určitě řadí mezi tradiční hnojiva, která dokážou pomoct jak při růstu stromů, tak i z hlediska jejich rezistence vůči houbovým chorobám. Močovina představuje univerzální hnojivo, která má komplexní účinky. Působí sice poměrně pomalu oproti dusičnanům a amonným solím, ale jde o jistotu.
Granule, nebo roztok?
Na trhu se nachází močovina ve dvou základních podobách. Klasiku představuje roztok, nicméně koupit se dá i jako granulát. Asi nejdůležitější součástí močoviny je dusík. Právě tohoto prvku musí mít rostliny to správné množství. Pokud je dusíku málo, stromy jsou slabší, vyznačují se tenkými listy, které žloutnou. V srpnu už mohou opadávat listy. Naopak přebytek dusíku u stromů značí sytě zelené listy i nějakou dobu po sezóně. Plody jsou v tomto případě velké, ale chuťově slabší. Rostlina navíc přichází o část odolnosti vůči chorobám.
Kdy a jak řešit podzimní postřik močovinou
Ideálně samozřejmě až poté, co posbíráme veškeré plody. Stromy by ale v okamžiku, kdy přistoupíme k postřiku, měly mít ještě stále listy. Kdybychom je stříkali až po opadu listů, zničili bychom jen 50 % spor hub. Takto jde až o 90 %. Používáme klasicky 5% roztok. Na 10 litrů vody přijde 500 g močoviny. Roztok bychom měli nanést na všechny části stromu. Samozřejmě lze preventivně postříkat i spadlé listí na zemi. Roztok mimo jiné pomůže hlavně proti strupovitosti.
Tip: Strupovitost je problém. Jak se s ní vypořádat?
Řeší se pak i jarní postřik
Na ten nelze zapomenout. Je důležitý z hlediska kvality úrody. Pokud ale v únoru přesáhne teplota 10 °C, vyplatí se postříkat okolí ovocných stromů močovinovým roztokem.
Podzimní postřik ovocných stromů močovinou: Foto Chat Day
Buďte při stříkání opatrní
Určitě, protože močovina může být nebezpečná. Nutností jsou ochranné rukavice, ochranné brýle a také oděvy na celém těle.
Zdroje info: Autor, Meta, https://fajnyogrod.pl/porady/oprysk-mocznikiem-krok-po-kroku-terminy-polecane-rosliny-porady/, https://cs.kronplatz-stories.com/408-spraying-fruit-trees-with-urea-how-and-when-to-use-urea
Podzimní postřik ovocných stromů močovinou: Náhledové foto Chat Day
The post Močovina pro ovocné stromy. V říjnu si ji zaslouží first appeared on Naše zahrada.