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Močovina pro ovocné stromy. V říjnu si ji zaslouží

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Už jste hnojili vaše ovocné stromy na zahradě nebo v sadu? Pokud ne, rozhodně se vyplatí na to myslet. My se proto v následujících řádcích zaměříme na hnojení ovocných stromů pomocí močoviny. Ta se určitě řadí mezi tradiční hnojiva, která dokážou pomoct jak při růstu stromů, tak i z hlediska jejich rezistence vůči houbovým chorobám. Močovina představuje univerzální hnojivo, která má komplexní účinky. Působí sice poměrně pomalu oproti dusičnanům a amonným solím, ale jde o jistotu.
Postřik ovocných stromů močovinou

Postřik ovocných stromů močovinou

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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