Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Mrkev ze záhonu nevyndávejte. Nejsladší bude v lednu, když ji necháte v zemi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sklep je plný brambor a jablek, bedýnky s pískem nemáte kam dát a mrkev pořád čeká na záhonku. Možná ji vůbec nemusíte vyrývat. Klidně ji nechte přes zimu na záhoně a vyrývejte si ji postupně, vždy jen tolik, kolik zrovna potřebujete.
Mrkev

Mrkev

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše
Přemrzlé houby lze najít už teď. Poznáte je jednoduše
Blíží se čas zazimování zahrady: jako mulč použijte kompost
Blíží se čas zazimování zahrady: jako mulč použijte kompost

Pomalu nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a některé rostliny na zimní měsíce. Přečkat silné mrazy...

Močovina pro ovocné stromy. V říjnu si ji zaslouží
Močovina pro ovocné stromy. V říjnu si ji zaslouží

Už jste hnojili vaše ovocné stromy na zahradě nebo v sadu? Pokud ne, rozhodně se vyplatí na to myslet. My...

Dýňové koření: voňavá směs, kterou si můžete připravit i vy
Dýňové koření: voňavá směs, kterou si můžete připravit i vy

Když vám zbyl kousek dýně, nemusíte přemýšlet, co s ní. Dýňové koření je odpověď. Nakrájejte ji na tenké...

Jedna hodina na zahradě v říjnu může ušetřit hodiny práce na jaře
Jedna hodina na zahradě v říjnu může ušetřit hodiny práce na jaře

V říjnu zahrada pomalu usíná, ale práce ještě zdaleka nekončí. Právě krátký podzimní úklid může výrazně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.