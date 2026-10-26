Mrkev ze záhonu nevyndávejte. Nejsladší bude v lednu, když ji necháte v zemi

Sklep je plný brambor a jablek, bedýnky s pískem nemáte kam dát a mrkev pořád čeká na záhonku. Možná ji vůbec nemusíte vyrývat. Klidně ji nechte přes zimu na záhoně a vyrývejte si ji postupně, vždy jen tolik, kolik zrovna potřebujete.
Proč mrkev v zimě sládne?
Brání se tak mrazu. Mrkev v chladném období ukládá do kořene víc cukru, který ji chrání před zmrznutím. Čím déle je venku zima, tím sladší mrkev je.
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Zemina navíc funguje jako dobrá izolace. Teplo v ní vydrží ještě dlouho poté, co se venku ochladí, a pod povrchem bývá vždy o něco tepleji. Mrkev v ní zůstane křupavá a nevyschne.
Jak ji na zimu připravit?
Nejdřív záhon pořádně odplevelte. Jinak pod přikrývkou přezimuje i plevel a na jaře vám přidělá práci. Natě seřízněte a nechte z nich jen asi centimetr. Zelené listy by jinak dál braly kořenům sílu a pod přikrývkou by začaly hnít. Řádky si označte kolíky. Až záhon přikryjete a možná ho zasype i sníh, mrkev byste jinak těžko hledali.
Po prvních mrazících, ale ještě než zem zamrzne, přikryjte záhon silnou vrstvou slámy nebo suchého listí. Americká farma Adams Farms doporučuje 13 až 18 centimetrů, britská zahradnická společnost RHS zhruba 15 centimetrů. Podle RHS poslouží i karton. Aby přikrývku neodfoukl vítr, přichyťte ji sítí nebo netkanou textilií. Když budete chtít mrkev, stačí přikrývku odhrnout, pár kusů vyrýt a záhon zase zakrýt.
Pozor ale, mulč musí být suchý. Mokrá sláma nebo listí mrkev neochrání a naopak způsobí, že zplesniví. Ze stejného důvodu se tento způsob nehodí do těžké a podmáčené půdy, ve které mrkev přes zimu spíš shnije.
Foto: Pixabay
Jak dlouho tam může zůstat?
Dobře přikrytá mrkev v zemi zhruba vydrží klidně do března. Pak ale musí ven. Mrkev je totiž dvouletá rostlina a na jaře začne znovu růst a vyhánět květy. Kořen pak zdřevnatí a přestane být k jídlu. Podobně se dá přezimovat i pastinák, který mráz snáší ještě lépe.
Zdroje info: Autor, https://www.rhs.org.uk/vegetables/carrots/grow-your-own, https://adamsfarms.com/gardentips/3-ways-to-overwinter-root-vegetables/
Náhledové foto: Pixabay
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