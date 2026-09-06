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Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky

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Pouze čtyři nedostatky našli hygienici na letních dětských táborech v Olomouckém kraji během letošních prázdnin. Provedli sedm desítek kontrol, zaměřovali se nejen na dodržování hygieny, ale i na stravu či pestrost jídelníčků.
Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky

Hygienici kontrolovali tábory v kraji. Objevili čtyři prohřešky

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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