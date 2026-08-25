Na Semilsku má vyrůst větrný park. Místní mají obavy

Na Semilsku má vyrůst větrný park. Místní mají obavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Téměř čtyřhektarový areál betonárky na Rohanském ostrově v Praze 8 má podle dohody s firmou TBG Metrostav...
Rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové přinese ve středu 2. září dopravní komplikace. Od 20:15 do...
Záchranáři z Moravskoslezského kraje vyjížděli v neděli 23. srpna krátce po čtvrté odpoledne do katastru...
Veřejnou zakázku na stavbu trati Malovanka - Strahov vypsal DPP loni v říjnu. Předpokládaná hodnota byla...
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