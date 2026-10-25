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Na Českobudějovicku se objevila salmonela, veterináři musí slepice vybít

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Dennívýzva
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Veterináři budou kvůli opakovanému výskytu salmonely likvidovat chov slepic v Dyníně na Českobudějovicku. Utratit bude nutné přes 30 tisíc nosnic, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.
Na Českobudějovicku se objevila salmonela, veterináři musí slepice vybít

Na Českobudějovicku se objevila salmonela, veterináři musí slepice vybít

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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