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Ochlazuje se a myši se stahují do sklepů. Pomohou piliny na vodě

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Mít hlodavce v interiéru není nic příjemného. Na podzim se ale spolu s příchodem chladného počasí myši stěhují do teplejších míst. Jejich cílem se stávají zejména sklepy, garáže a jiné místnosti, které sousedí se zahradou, případně s exteriérem jako takovým. Vyhánění myší z interiéru je poměrně nepříjemné. Obyčejné pastičky mnohdy nestačí a je třeba použít jiných metod, které mohou být účinnější. My se podíváme na velmi zajímavý nápad s pilinami a kbelíkem s vodou.
Myš ve vodě s pilinami

Myš ve vodě s pilinami

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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