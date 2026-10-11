Mít hlodavce v interiéru není nic příjemného. Na podzim se ale spolu s příchodem chladného počasí myši stěhují do teplejších míst. Jejich cílem se stávají zejména sklepy, garáže a jiné místnosti, které sousedí se zahradou, případně s exteriérem jako takovým. Vyhánění myší z interiéru je poměrně nepříjemné. Obyčejné pastičky mnohdy nestačí a je třeba použít jiných metod, které mohou být účinnější. My se podíváme na velmi zajímavý nápad s pilinami a kbelíkem s vodou.
Jednoduchá past s pilinami a vodou
Není nic jednoduššího. Stačí naplnit kbelík vodou zhruba do poloviny. Následně hladinu vody posypeme obyčejnými pilinami. Tím zajistíme, že nepůjde vidět na dno. Ještě pak musíme zajistit myším přístup do kbelíku. Stačí obyčejná deska, po které do něj přelezou. Ven už se po ní nebudou mít šanci dostat. Myši nevidí na dno a myslí si, že se po hladině, která připomíná dřevěný povrch dostanou dál. Nakonec se ale utopí.
Skvělý domácí pálivý sprej na myši
Myši lze vyhnat z interiéru ale i mnoha jinými způsoby. Zajímavý je také pikantní sprej, jehož základem jsou chilli papričky. Stačí nasekat nadrobno zhruba 6 extrémně pálivých papriček typu habanero a podobných. Smícháme je s 500 ml vody a následně necháme luhovat zhruba jeden den. Poté už směs scedíme a nalijeme do rozprašovače. Nastříkáme ji všude tam, kde se hlodavci nacházejí.
Grafika: Chat Day
Když pastičky, tak z umělé hmoty
Klasiku samozřejmě představují i pastičky na myši. Ty se dnes podávají jak v klasické variantě, tak i z umělé hmoty. Právě umělohmotné jsou poněkud jednodušší na obsluhu. I proto jsou ideální. Volit je ale zapotřebí ty pevné, které bývají dražší. Natažení pasti je otázkou několika vteřin a odstranění mrtvé myši to samé.
Tip: Další zajímavé taky na myši. Postačí i obyčejná drátěnka.
Zdroje info: Autor, Tojenapad.sk, Meta
Myš v domácí pasti na myši: Náhledové foto Chat Day
The post Ochlazuje se a myši se stahují do sklepů. Pomohou piliny na vodě first appeared on Naše zahrada.