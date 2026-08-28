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4 min

Robot od výrobce telefonů překonal Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Zaběhl ji za 9,32 sekundy

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Humanoidní robot Lightning od značky Honor zaběhl stovku o čtvrt sekundy rychleji než nejrychlejší člověk historie. Má to ale háček.
Běžec Usain Bolt

Běžec Usain Bolt

Zdroj: Uživatel Fernando Frazão/Agência Brasil / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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