Robot od výrobce telefonů překonal Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Zaběhl ji za 9,32 sekundy

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Robot od výrobce telefonů překonal Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Zaběhl ji za 9,32 sekundyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Humanoidní robot Lightning od značky Honor zaběhl stovku o čtvrt sekundy rychleji než nejrychlejší člověk historie. Má to ale háček.
Běžec Usain Bolt
Zdroj: Uživatel Fernando Frazão/Agência Brasil / Creative Commons / CC BY-SA
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