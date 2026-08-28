Slavná gymnastka Biles si nechala zvětšit prsa a teď je vystavila ve šňůrkových bikinách na lodi. Fanoušci reagují po tisících

Na prvním snímku stojí sólo na okraji lodi v potištěných bikinách v tlumených růžovo-hnědo-bílých tónech. Další slidy přidávají selfie, záběry z čtyřkolky a video, na němž předvede salto z paluby do tyrkysové vody. V popisku nepíše o implantátech ani o těle. Píše: „Zoufale hledám dům na dovolenou.“ Jenže internet si pamatuje, co řekla loni, a pozornost se okamžitě přesunula jinam než k nemovitostem.
Co přesně si Biles nechala udělat
16. června 2025 si Simone Biles lehla na operační stůl v Houstonu. Zákrok provedla plastická chirurgyně Dr. Kriti Mohan. V TikTok videu, které později rozebralo Allure, Biles odpověděla na desítky otázek fanoušků a prozradila parametry s přesností, jakou u celebrit běžně nevídáme:
- Typ implantátů: silikonové, vysokoprofilové, extra plněné
- Objem: 310 cc
- Umístění: pod sval
- Důvod volby „pod sval“: při výšce 142 cm a váze 48 kg a širokých ramenech mělo jít o nejpřirozenější výsledek
Nebyla to její jediná úprava. Na přelomu října a listopadu 2025 v dalším TikToku přiznala celkem tři zákroky: kromě prsou i plastiku dolních víček a opravu ušního lalůčku natrženého náušnicí. Víčka a ucho pojmenovala rovnou. U prsou si nejdřív vystačila s emoji třešní („new 🍒“) a teprve později doplnila kompletní odpovědi na nejčastější otázky.
Proč o tom mluví nahlas
V rozhovoru pro People, který citoval Us Weekly, Biles vysvětlila, že nešlo o nespokojenost, ale o větší komfort a sebevědomí. A přidala větu, která její strategii vystihuje líp než cokoli jiného: „Chci být otevřená, upřímná a blízká lidem. Medaile nejsou pro většinu lidí něco, s čím se ztotožní, ale vztah k vlastnímu tělu ano.“
Tahle otevřenost není jednorázový výstřel. Už v srpnu 2024 natočila video s líčením, v němž popsala svou zkušenost s „baby Botoxem“ k 27. narozeninám. Nelíbil se jí. Při tréninku jí samovolně vyjíždělo jedno obočí nahoru a asi dvacet sekund ho nedokázala dostat zpět. „Už do toho znovu nepůjdu,“ řekla. V rozhovoru pro Netflix Tudum pak mluvila o tom, že se učí být zranitelná, a že právě zranitelnost je součást síly, kterou chce ukazovat.
Podle nás je to promyšlená strategie, ne impulzivní sdílení. Biles si buduje značku, která přesahuje gymnastiku: šampionka, která o svém těle mluví stejně otevřeně jako o mentálním zdraví. A funguje to, protože pravý opak, tedy tajení a následné odhalení, bývá pro veřejné osobnosti mnohem destruktivnější.
Co je na srpnovém postu skutečně vidět
Dovolenkový příspěvek z 23. srpna 2026 není srovnávací obsah před a po. Ten Biles zveřejnila už v prosinci 2025, kdy sama sdílela video s popiskem „before & after the 🍒’s“ a porovnala předoperační a pooperační vzhled v podobném oblečení. Tehdy šlo o vědomou demonstraci změny.
Srpnový post je něco jiného. Je to dovolenková galerie: loď, voda, přátelé, salto. Změna je viditelná, ale popisek mluví o hledání domu, ne o implantátech. Podle OK! šlo o Dominikánskou republiku, sama Biles ale místo v popisku neuvedla. Zajímavý kontext: v červnu 2026 označila Belize za své nejoblíbenější dovolenkové místo a připomněla, že přes matku má i belizské občanství. Pokud skutečně hledá přímořský dům v Karibiku, dává to smysl.
Reakce fanoušků byly převážně obdivné. Přesná čísla zapojení se z otevřených zdrojů nedají spolehlivě ověřit, ale vlna komentářů byla výrazná.
Širší kontext: sportovkyně, sítě a normalizace zákroků
Biles není první celebritou, která o plastických operacích mluví otevřeně. Je ale pravděpodobně první aktivní olympijská šampionka, která to dělá s takovou mírou detailu. A právě tady se debata komplikuje. Americká společnost plastických chirurgů upozorňuje, že sociální sítě silně formují očekávání kolem estetických zákroků, a novější akademický přehled na PubMed popisuje, jak „filtrovaná dokonalost“ posouvá představy o normálním vzhledu, zvlášť u mladého publika.
Sama Biles tento argument zná a obrací ho: právě proto, že sítě nejsou reálné, chce být transparentní. Její logika zní tak, že lhaní o zákrocích škodí víc než jejich přiznání. Dá se s tím souhlasit i nesouhlasit. Jisté je, že její otevřenost snižuje prostor pro dohady a bulvární „odhalení“, a zároveň normalizuje přítomnost plastické chirurgie v životě osmadvacetileté sportovkyně, kterou sledují miliony teenagerek.
Srpnový post nebyl reklamou na implantáty. Byl ale dalším dílem příběhu, který Biles píše vědomě, příběhu, v němž olympijské zlato a 310cc silikonové implantáty existují vedle sebe, bez omluvy a bez studu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta