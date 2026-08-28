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Japonci hlasovali a české lázeňské město zařadili mezi 30 nejkrásnějších v Evropě. Klíč je v architektuře, kterou jinde už nevidí

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Když v roce 2015 Japonská asociace cestovních kanceláří (JATA) hledala pro své členy méně okoukaná evropská městečka s výrazným vizuálním charakterem, shromáždila 157 nominací.
Japonci hlasovali a české lázeňské město zařadili mezi 30 nejkrásnějších v Evropě. Klíč je v architektuře, kterou jinde už nevidí

Japonci hlasovali a české lázeňské město zařadili mezi 30 nejkrásnějších v Evropě. Klíč je v architektuře, kterou jinde už nevidí

Zdroj: Foto: LenkaSvasek / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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