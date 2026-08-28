Ani dobrý spánek, ani duševní činnost. Nejlépe ochrání mozek před stárnutím daleko jednodušší věc

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Pouhých 1,4 kilogramu tkáně v lebce koordinuje každý náš pohyb, myšlenku i emocionální reakci. Lidský mozek pracuje nepřetržitě a jeho biliony nervových spojení umožňují vnímat svět, rozhodovat se a udržovat tělo v chodu. Problém nastává ve chvíli, kdy nervové buňky začínají odumírat nebo ztrácejí schopnost efektivně komunikovat.
Následky se projevují nečekaně rychle: zhoršená rovnováha, ztráta citlivosti v prstech, pomalejší reakce nebo neschopnost soustředit se na složitější úkoly. A protože organismus nedokáže vytvořit náhradu za zničené mozkové buňky, každá ztráta je trvalá. Právě proto je prevence tak zásadní – jenže jak na ni?
Křížovky nestačí. Mozek potřebuje něco jiného
Většina lidí spoléhá na duševní cvičení nebo kvalitní spánek. Obojí má svůj význam, ale podle neurologa profesora Macieje Mrugały z prestižní Mayo Clinic v Arizoně, který se specializuje na neuroonkologii a vede multidisciplinární tým propojující neurochirurgii, genetiku i onkologii, hraje rozhodující roli zcela jiný faktor.
„Není třeba běhat maratony ani trávit hodiny v posilovně,“ zdůrazňuje profesor na základě zkušeností s pacienty z celého světa. Klíčem je pravidelný pohyb venku – třeba jen obyčejná procházka lesem nebo chvíle strávená s knihou na lavičce v parku. Přírodní prostředí totiž přirozeně tlumí hladinu stresu, kterému jsme denně vystaveni.
Přitom mechanismus působení je překvapivě přímočarý: fyzická aktivita posiluje kardiovaskulární systém, tedy srdce a cévy. A právě ty zajišťují mozku nepřetržitý přísun kyslíku a živin. Bez zdravého oběhového systému nemůže nervová tkáň dlouhodobě fungovat na plný výkon.
Stačí 150 minut týdně. A nemusí být najednou
Světová zdravotnická organizace doporučuje minimálně 150 minut mírné aerobní aktivity týdně – například svižné chůze – nebo 75 minut intenzivnějšího pohybu typu běhu. Pokud pracovní vytížení neumožňuje souvislý trénink, stačí rozdělit čas na několik desetiminutových úseků během dne.
Lidé, kteří se pravidelně hýbou, si prokazatelně udržují bystré myšlení až do vysokého věku. Pohyb zlepšuje nejen rovnováhu, sílu a flexibilitu, ale působí také jako spolehlivý zdroj dobré nálady a energie. A co víc: fyzická aktivita stimuluje tvorbu proteinu BDNF (mozkový neurotrofní faktor), který podporuje růst nových neuronů v hippokampu a chrání ty stávající – proces zvaný neurogeneze.
Jinými slovy: mozek dokáže do jisté míry obnovovat své kapacity, pokud mu k tomu vytvoříme správné podmínky.
Rovnováha je základ. A hranice mezi prací a odpočinkem taky
Lékaři z Mayo Clinic připomínají, že samotný pohyb nestačí. Mozek vyžaduje celkovou rovnováhu: dostatek kvalitního spánku, trvalou duševní stimulaci a ochranu hlavy před úrazy. K tomu všemu patří i schopnost oddělit pracovní povinnosti od osobního života.
Zejména v profesích zaměřených na práci s lidmi a empatii bývá nastavení hranic komplikované, ale pro ochranu nervového systému zcela nezbytné. Vědomý čas vyhrazený na regeneraci a jednoduché návyky v přírodě představují nejúčinnější a nejdostupnější způsob, jak si udržet zdravý a svěží mozek po celý život.
A není na tom nic složitého: stačí vyrazit ven.
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, health.harvard.edu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, portal.abczdrowie.pl, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský