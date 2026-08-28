Láhev peroxidu vodíku dokáže v zahradě nahradit drahé postřiky. Zabírá na mšice, plísně i mravence a stojí pár korun

Když si vedle sebe postavíte hotový insekticidní sprej z hobby marketu za 219 Kč za 750 ml a domácí směs peroxidu s vodou, rozdíl v ceně pracovního roztoku je osmnáctinásobný. Právě tahle ekonomika dělá z lékárenské lahvičky zajímavý zahradnický nástroj. Peroxid vodíku přitom figuruje i v profesionální ochraně rostlin: americká agentura
EPA ho eviduje jako pesticidní účinnou látku schválenou proti mikrobiálním chorobám včetně hub a bakterií. Kolik stojí peroxidový postřik a kde ho v Česku seženete
Tříprocentní peroxid vodíku prodávají prakticky všechny velké drogerijní a lékárenské řetězce. Cenová mapa vypadá takto:
Prodejce Balení Cena Cena za 100 ml Teta drogerie 1 l 79 Kč 7,90 Kč Dr. Max 5 l 299 Kč 5,98 Kč Dr. Max (Allnature) 1 l 109 Kč 10,90 Kč BENU 250 ml 65 Kč 26,00 Kč Rossmann 100 ml 59,90 Kč 59,90 Kč
Pětilitrové balení z Dr. Max vychází objemově nejlevněji a po naředění v poměru 1 : 4 z něj vznikne 25 litrů hotové směsi za necelých 12 korun na litr. Mezi litrovými variantami vede Teta s cenou 79 Kč, tedy zhruba 15,80 Kč za litr pracovního roztoku. Pro srovnání: hotový postřik Substral Naturen Multisect na mšice a svilušky stojí v OBI 219 Kč za 750 ml, tedy 292 Kč za litr. Fungicid Agro Padlí Stop vyjde na 119 Kč za balení určené k přípravě šesti litrů kapaliny, tedy asi 20 Kč za litr, a tady už cenový náskok peroxidu mizí.
Jak namíchat roztok krok za krokem a na co si dát pozor
Základní poměr je jednoduchý: jeden díl tříprocentního peroxidu a čtyři díly vody. Výsledná koncentrace činí 0,6 %. V praxi to znamená 100 ml peroxidu do 400 ml vody, a máte půl litru postřiku. Nebo 200 ml do 800 ml pro celý litr.
Několik zásad, které stojí za dodržení:
Míchat jen tolik, kolik spotřebujete naráz. Peroxid se rychle rozkládá na vodu a kyslík, takže uskladněná směs ztrácí účinnost během hodin. Nejprve otestovat na malé části rostliny. Registrované přípravky jako Rock Effect NEW výslovně doporučují ověřit citlivost na menším počtu listů, a u domácí směsi to platí dvojnásob. Vynechat velmi mladé sazenice. Jemné pletivo snáší kontaktní zásah hůř než vyzrálé listy. Chránit oči a ruce. I tříprocentní roztok dráždí sliznice; české prodejní stránky na to upozorňují shodně. Aplikovat v chladnější části dne, mimo prudké slunce a bez bezprostředního deště. Přímý návod pro domácí 0,6% směs sice v odborných zdrojích chybí, ale tato servisní praxe odpovídá obecným zásadám postřikování. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Proti čemu peroxid vodíku skutečně zabírá
Nejpevnější oporu má peroxid v boji s mikrobiálními chorobami. EPA ho popisuje jako účinnou látku registrovaných přípravků cílených na houby a bakterie napadající rostliny. Profesionální produkt OxiDate 5.0 na bázi peroxidu má kompletní etiketu pro ošetření plodin a závlahové vody. Domácí 0,6% roztok samozřejmě nedosahuje koncentrace ani standardizace takového přípravku, ale chemický princip, tedy oxidační poškození buněčných stěn patogenů, zůstává stejný.
A co se týče půdní zálivky a okysličování kořenů: peroxid se skutečně rozkládá na vodu a kyslík, takže krátkodobé uvolnění O₂ do substrátu proběhne. Je to ale spíš vedlejší efekt, klíčové využití peroxidu leží někde úplně jinde.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák