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Láhev peroxidu vodíku dokáže v zahradě nahradit drahé postřiky. Zabírá na mšice, plísně i mravence a stojí pár korun

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Litr tříprocentního peroxidu vodíku z české drogerie stojí od 79 korun, a po naředění z něj vznikne pět litrů postřiku za necelých šestnáct korun za litr.
Láhev peroxidu vodíku dokáže v zahradě nahradit drahé postřiky. Zabírá na mšice, plísně i mravence a stojí pár korun

Láhev peroxidu vodíku dokáže v zahradě nahradit drahé postřiky. Zabírá na mšice, plísně i mravence a stojí pár korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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