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Skladování okurek: zabalte je do ubrousku nebo vakuových sáčků

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Dennívýzva
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Také si pochvalujete letošní bohatou úrodu okurek? Už máte zavařeno a přebytky rozdány, a i přesto vám ještě několik kusů zbylo? Pak asi přemýšlíte, jak je co nejlépe uskladnit, aby vydržely co nejdéle. Pokud jsou okurky dobře uložené, vydrží opravdu hodně dlouho.
Okurky

Okurky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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