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Stačí jedna papírová utěrka a zelenina zůstane déle svěží

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Proč mít papírovou utěrku v lednici? Jde o jednoduchý trik, který pomáhá absorbovat přebytečnou vlhkost. Díky tomu uchováte některé druhy ovoce, zeleniny i bylinek déle čerstvé.
lednice

lednice

Zdroj: Foto: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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