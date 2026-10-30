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Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1

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Šlágr 4. kola ČEZ extraligy mezi Jihostrojem a úřadujícím mistrem z Karlovarska nabídl výborný volejbal. Hosté v prvním setu sahali po vedení, Jihostroj ale těsnou koncovku otočil. Karlovarsko ve druhém setu srovnalo, po přestávce však domácí převzali iniciativu a zvítězili 3:1.
Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1

Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1

Zdroj: Dan Kubát
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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