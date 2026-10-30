Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1

Jihostroj České Budějovice - VK ČEZ Karlovarsko 3:1 ( 26:24, 21:25, 25:19, 25:23)
Jihostroj České Budějovice: Ihnát, Sedláček, Perry, Gironi, Taylor-Parks, Bartůněk, libero Boiko. Střídali: Brichta, van Geel, Billich.
VK ČEZ Karlovarsko: Klajmon, Burggräf, Derouillon, Ribas Brockert, Seidl, Rendla, libero Closter. Střídali: Chromec, Ramírez Pita, Šestan, Baláž.
Nejvíce bodů: Ihnát 21, Sedláček 14, Brichta 11 – Seidl 21, Derouillon 14, Ribas Brockert a Rendla oba 10.
Útoky: 54:50. Esa: 3:8. Bloky: 12:5. Chyby soupeře: 28:28. Rozhodčí: Činátl a Olt. Diváci: 1408. Komentář:
První set měl od začátku vysoké tempo. Jihostroj vedl 8:7, Karlovarsko ale v prostřední části převzalo iniciativu a otočilo na 16:15, před koncovkou pak hosté drželi náskok 21:19. V útoku byly oba týmy velmi účinné – domácí dosáhli 57procentní úspěšnosti, hosté 52 procent – a Karlovarsko si navíc pomohlo třemi bloky. Západočeši měli skvěle našlápnuto a vedli v koncovce 24:22. Jihostroj ale v závěru zvládl klíčové výměny, ztrátu stáhl a těsnou sadu otočil na 26:24.
Ve druhém setu začali lépe hosté a postupně si vytvořili náskok 8:5, 16:12 a 21:17. Karlovarsko se opíralo o 64procentní úspěšnost útoku a dokázalo si vedení držet i ve chvílích, kdy se Jihostroj snažil přiblížit. Domácí tentokrát v koncovce obrat nepředvedli a Karlovarsko vítězstvím 25:21 srovnalo stav utkání na 1:1.
Po desetiminutové přestávce převzal iniciativu Jihostroj. Domácí vedli 8:7, v prostřední části odskočili na 16:14 a před koncovkou už měli čtyřbodový náskok 21:17. Výrazně jim pomohla hra na síti – ve třetí sadě zapsali čtyři bloky – a především 68procentní úspěšnost útoku. Důležitý impuls přinesl také Tomáš Brichta, který přišel do utkání z lavičky. Karlovarsko se naopak v útoku dostalo na 43 procent a Jihostroj získal třetí set 25:19.
Čtvrtý set začal nejlépe z celého utkání pro Jihostroj, který rychle vedl 8:3 a později 16:10. Karlovarsko se ale nevzdalo a v závěru stáhlo náskok domácích až na 19:21. Hosté si pomohli třemi esy, Jihostroj však znovu dominoval na bloku, kde v této sadě získal pět bodů, a držel 62procentní úspěšnost útoku. V těsné koncovce si domácí vedení pohlídali, vyhráli 25:23 a celý zápas uzavřeli výsledkem 3:1. Jakub Ihnát zakončil utkání s 21 body a po výborném výkonu byl vyhlášen oficiálním MVP zápasu. Ohlasy:
Tomáš Brichta (univerzál VK Jihostroj České Budějovice): „ Když člověk střídá, jeho úkolem je hru pozvednout a udělat maximum. Já se snažím tým zvednout hlavně emocemi, rozmluvit to na hřišti a dostat všechny do herního flow. Myslím, že se mi to povedlo a jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Porazit úřadující mistry je skvělé, ale pořád je začátek sezony. Je to důležitá výhra, nic dalšího nám ale negarantuje a do dalších zápasů musíme jít se stejným nastavením.“
Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Nemůžu moc mluvut, protože naše publikum je skvělé a překřičet ho dá práci, ale rád to obětuju. Takové nervy si moc neužívám, o to sladší je závěr a tři body, protože Vary jsou kvalitní tým postavený na Ligu mistrů. Kluci potvrdili, že jsou mentálně silní a i v nepříznivých situacích dokázali udržet koncentraci. Byl to bojovný zápas s krásnými výměnami, který podle mě pro diváky nepostrádal nic. Musím vyzdvihnout i výkon Karlovarska. Takových zápasů jen víc.“
Filip Šestan (kapitán ČEZ Karlovarsko): „Je to pro nás těžká porážka. Myslím, že jsme měli zápas v rukou, hlavně v prvním setu, kdy jsme si vytvořili dobrý náskok. První dva sety jsme podle mě do určité míry kontrolovali. Po desetiminutové přestávce jsme ale vyšli z kabiny nepřipravení znovu bojovat. Je to pro nás velká lekce a příště musíme být po pauze opravdu připravení.“ Stefano Mascia (trenér ČEZ Karlovarsko): „Diváci v hale podle mě viděli dobrý zápas. Oba týmy hrály na tuhle fázi sezony na dobré úrovni. Budějovice byly lepší v důležitých momentech, nám v nich něco chybělo. Potřebujeme spolu ještě víc trénovat, abychom se dostali na naši nejlepší úroveň. Tenhle zápas pro nás musí být lekcí a zároveň hranicí, pod kterou už nemůžeme jít.“