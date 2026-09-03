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Detaily pohřbu jediného syna (†52): Zničený Václav Neckář prožívá nejhorší noční můru každého rodiče

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Oblíbený zpěvák Václav Neckář (82) zažívá nejhorší chvíle svého života. V současné době chystá pohřeb svého jediného syna Václava Neckáře ml.(†52), který podlehl infekci, zapříčiněné zřejmě streptokokem. Poslední rozloučení proběhne na emotivním místě, na kterém se v roce 2015 loučili s jeho maminkou Jarkou (†76).
Václav Neckář ml. zemřel na infekci

Václav Neckář ml. zemřel na infekci

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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