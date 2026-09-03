První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papírPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír
Oblíbený zpěvák Václav Neckář (82) zažívá nejhorší chvíle svého života. V současné době chystá pohřeb svého...
Třicet druhů kudlanek se v sobotu představilo návštěvníkům Zoo Praha. Exkluzivní výstava ukáže kudlanky ze...
Ferdu Mravence a jeho horlivého kamaráda Brouka Pytlíka čekají nová dobrodružství. Česká televize uvede...
Dara Rolins (53) a Pavel Nedvěd (54) do toho praštili. Přísně utajovaná svatba se konala u italského Lago...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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