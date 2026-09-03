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První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír

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Máme za sebou první díl legendární pěvecké show SuperStar, která se na televizních obrazovkách TV Nova objevila poprvé v roce 2004. Obávaná porota ve složení Pavol Habera (64), Ewa Farna (33), Jakub Prachař (41) a Calin (29) byla poměrně nekompromisní. Na sociálních sítích to ze čtyřky porotců nejvíce schytala Farna. V prvním díle se objevila také účastnice Růže pro nevěstu a finalistka Miss Universe Slovensko 2026 Marika Tremková, která pohořela.
První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír

První epizoda SuperStar 2026 rozdělila diváky: Farnou kritizují a Miss Universe shořela jako papír

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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