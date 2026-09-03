Dara Rolins sdílela střípky ze svatby s Nedvědem: Vdát se nikdy nebyl její sen

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Dara Rolins (53) a Pavel Nedvěd (54) jsou svoji. 2. září proběhla jejich svatba v romantickém prostředí u italského jezera Lago Maggiore. Zpěvačka krátce po obřadu pro televizi Markíza popsala své pocity, prozradila detaily velkého dne a přiznala, že svatba přitom dlouhá léta vůbec nepatřila mezi její životní sny. Zároveň uvedla, že se do Nedvěda nezamilovala na první pohled.
Rolins a Nedvěd jsou svoji
Známá zpěvačka a bývalý fotbalista posunuli svůj vztah do další životní etapy. 2. září 2026 si v Itálii vyměnili manželské sliby. Pro svůj velký den si vybrali místo, ke kterému mají mimořádně blízký vztah, konkrétně okolí jezera Lago Maggiore. Právě zde si nechali vybudovat svůj nový domov.
Svatba nikdy nebyla jejím snem
Dara Rolins krátce po svatbě
poskytla rozhovor televizi Markíza, ve kterém sdílela své pocity. "Vdát se nebyl nikdy můj sen, protože jsem nikdy neměla pocit, že po mém boku stojí muž, kterému chci dát všechno," svěřila se. "Stalo se to až před pěti lety, kdy do mého života vstoupil Pavlík, do kterého jsem se, přiznávám, nezamilovala na první pohled. Ale během pěti let naše láska dorostla do takové síly a do takové jistoty, že jsem vlastně zjistila, že nic víc než on, nic víc než my, neexistuje," popsala Rolins. Z malé svatby nakonec sešlo
Původní představa novomanželů byla poměrně jednoduchá. Svatební den chtěli prožít pouze v úzkém kruhu těch nejbližších. Při plánování ale narazili na problém.
"Náš svatební plán byl, že ho strávíme jen v kruhu těch nejbližších. Nakonec jsme však zjistili, že máme to štěstí, že v našem životě je těch nejbližších opravdu spousta," řekla zpěvačka. „Nakonec to nebyla úplně malá svatba. Velmi nás potěšilo, že si na nás všichni našli čas a že jsme se do této nové etapy posunuli spolu s nimi," dodala. Rolins oblékla šaty od Lukáše Kimličky
Velkou pozornost poutal také vzhled nevěsty. Dara Rolins vsadila na velkolepou svatební róbu, která byla moderní a nápaditá. Šaty pocházely z dílny slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky. Samotná veselka měla být velkolepá také po organizační stránce. Dvojici záleželo na tom, aby se dobře bavili nejen oni dva, ale také všichni pozvaní.
Lago Maggiore pro ně není náhodným místem
Výběr místa svatby měl navíc hlubší význam. Itálie jejich vztah provází prakticky od jeho začátku a Lago Maggiore se postupně stalo místem, které považují za svůj druhý domov. Právě v této oblasti si dvojice nechala vybudovat nový dům. Italská svatba tak symbolicky propojila minulost páru s jejich společnou budoucností. Právě v Itálii se totiž jejich vztah před lety začal měnit z přátelství a vzájemných sympatií v partnerskou lásku.
Zdroj: Aplausin.cz/Markíza.sk