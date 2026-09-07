Gal Gadot si na streamu doběhla pro ostudu. Akčňák Běžkyně baví leda tím, čím nemá

Už pár dní po premiéře nového filmu Kevina Macdonalda, jenž se před dvěma dekádami ucházel o nejprestižnější ceny s dramatem Poslední skotský král, se na sociálních sítích vylíhl materiál na věčné memy. Scéna z Běžkyně, kdy Gadot srazí projíždějící vůz, se alespoň dočasně zařadila mezi filmové výjevy, jimž se internet z různých důvodů vysmívá. A vypadá to, že v tomto případě se škodolibost nezastaví jen u jediného nevydařeného momentu.
Synopse k Macdonaldovu filmu podle scénáře Marka Gibsona (Sněžní psi) je přitom tak triviální, že by na ploše akčního thrilleru se stopáží 84 minut vlastně mohla fungovat. Londýnská právnička Maia Marten (Gadot) si jde jako každé ráno zaběhat, jenže tentokrát ji jediný telefonát naverbuje k zoufalému maratonu. Její malý syn Noah byl unesen a tajemný pachatel (Damian Lewis) dává jednoduché instrukce – nepřestávat běžet, plnit jeho příkazy a hlavně nikoho nekontaktovat. Pokud se zastaví, její syn zemře. Maia tak musí v časovém limitu splnit řadu nebezpečných úkolů, jejichž cílem je přimět ji k vraždě korunního svědka v případu, na němž právě pracuje.
Běžkyně je popisována například jako psychologický thriller, který se víceméně odehrává v reálném čase. Jeho hrdinka se na veřejnosti ocitá v situaci řízené skrytým našeptávačem a snímek je dle recenze AV Club „rozkošně idiotskou variací na Telefonní budku a její následovníky – přesně tak otravný a dokonale hloupý, aby potěšil správný typ diváka, který si podobné filmy užívá z čiré nenávisti.“ Zahraniční kritika ostatně tento běžecký derivát v ničem nešetří a názory typu „tento snímek byl navržen tak, aby dokonale vynikl každý herecký nedostatek Gal Gadot“ utvářejí velmi nelichotivý konsenzus. Běžkyni momentálně na Rotten Tomatoes doporučují pouze dvě z 26 recenzí, což dává průměrné skóre 8 %.
A to je tristní výsledek i na poměry Gadot, která se v zámoří proslavila v sérii Rychle a zběsile a následně svou nenucenou krásou okouzlila svět v úloze Wonder Woman. Právě první film o největší DC hrdince v režii Patty Jenkins zůstává hereččiným nejlépe hodnoceným dílem, které důstojněji následuje leda hvězdně obsazená Smrt na Nilu od Kennetha Branagha. Většina nedávných titulů s Gadot to především od kritiky nepěkně schytává a v záporných číslech se topí nejen akční krimi Rachel Stoneová: Sázka na srdce či letošní podivnost Dantův rukopis, ale také Red Notice, jeden z největších netflixovských hitů vůbec.
Hereččino zpochybňované umění bylo nakonec terčem také v obřím kinopropadáku Sněhurka, kde ale mladší kolegyně Rachel Zegler slízla většinu hořké medicíny. Disneyho hraná předělávka slavné pohádky příliš nepochodila ani u diváků, kteří bývají obecně shovívavější a umí si snadněji najít pozitiva. Ani u nich ale Běžkyně neboduje a na Rotten Tomatoes zatím divácké hodnocení ukazuje 42 %, tedy méně než u všech zmíněných titulů. „Můj odhad je, že ti, kterým se tohle bude líbit, si to užijí přesně opačným způsobem, než jak to film zamýšlel,“ myslí si Allen Almachar z webu The MacGuffin, čímž podtrhuje nemohoucnost aktuálně nejsledovanějšího filmu na Prime Video. Na druhou stranu na databázi Kinoboxu se prozatím Běžkyně drží v mírném nadprůměru a pro mnohé by mohla stále fungovat jako neurážející jednohubka. Přišla vám osobně jako nekonečná štafeta plná chybných předání, nebo vám utekla jako osmistovka Jarmily Kratochvílové?
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Zdroje: Screen Rant, Rotten Tomatoes