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Gal Gadot si na streamu doběhla pro ostudu. Akčňák Běžkyně baví leda tím, čím nemá

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Bývalá Wonder Woman, původem izraelská herečka Gal Gadot, nemá s kritickou obcí dvakrát příznivý vztah. Její talent se považuje za velmi omezený a filmové projekty tomu většinou odpovídají. Celovečerní novinka Běžkyně (The Runner) na službě Prime Video má ale zatím vůbec nejhorší přijetí v hereččině kariéře, která po Sněhurce dosprintovala k novému kritickému dnu. Diváci přitom nejsou o moc smířlivější.
Gal Gadot si na streamu doběhla pro ostudu. Akčňák Běžkyně baví leda tím, čím nemá

Gal Gadot si na streamu doběhla pro ostudu. Akčňák Běžkyně baví leda tím, čím nemá

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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