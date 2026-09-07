Čeští senioři se stále častěji vracejí do práce. Firmy je hledají hlavně na tyto pozice

Zájem seniorů o další pracovní uplatnění podporují především zkrácené úvazky, brigády a směny, které lze lépe přizpůsobit jejich možnostem. Často přitom nejde o návrat k původní profesi na plný pracovní úvazek. Starší lidé vyhledávají spíše práci s jasně stanovenou náplní, stabilním prostředím a možností domluvit se na konkrétních dnech nebo hodinách. Věk přitom nemusí být nevýhodou. Zaměstnavatelé u zkušenějších pracovníků oceňují zejména spolehlivost, pracovní návyky, samostatnost a nižší tendenci často měnit zaměstnání.
V pracovních nabídkách určených nebo vhodných také pro důchodce se opakovaně objevují především pozice na recepcích a vrátnicích, pracovníci ostrahy, úklidu či pomocné síly. Uplatnění lze najít také v obchodech, gastronomii nebo při jednoduchých provozních a administrativních činnostech. Výhodou bývá možnost částečného úvazku či práce na dohodu. Právě ostraha, recepce a úklid patří mezi oblasti, kde zaměstnavatelé v některých inzerátech přímo uvádějí, že je místo vhodné i pro důchodce.
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Motivací ovšem nejsou pouze peníze. Pro část lidí je pokračování v zaměstnání způsobem, jak si zachovat každodenní rytmus, pocit užitečnosti a pravidelný kontakt s ostatními. Zároveň však finanční stránka získala v posledních letech další význam. Pracující starobní důchodci, kteří splňují stanovené podmínky a pobírají důchod v plné výši, mohou od roku 2025 využívat slevu na důchodovém pojištění ve výši 6,5 procenta z vyměřovacího základu. U zaměstnance s hrubou mzdou 30 tisíc korun tak podle příkladu ministerstva znamená zvýšení čistého příjmu o 1950 korun měsíčně.
Práce v důchodu tak postupně přestává být výjimkou nebo nouzovým řešením. Pro firmy může být zkušený pracovník zajímavou posilou, zatímco senior získává nejen další příjem, ale také možnost zůstat aktivní. Rozhodující je především vhodně nastavená pracovní doba a taková náplň práce, která odpovídá zdravotnímu stavu i zkušenostem konkrétního člověka. Rostoucí nabídka zkrácených úvazků navíc ukazuje, že český pracovní trh se pomalu přizpůsobuje i lidem, kteří již nechtějí nebo nemohou pracovat klasických osm hodin denně.
mpsv.gov.cz, jooble.org