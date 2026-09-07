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Čeští senioři se stále častěji vracejí do práce. Firmy je hledají hlavně na tyto pozice

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Odchod do důchodu už pro řadu Čechů neznamená úplné opuštění pracovního života. Někteří chtějí zvýšit svůj měsíční příjem, další si chtějí udržet pravidelný režim a kontakt s lidmi. Na trhu přitom přibývají místa, která jsou vhodná právě pro starší pracovníky.
Čeští senioři se stále častěji vracejí do práce.

Čeští senioři se stále častěji vracejí do práce.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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