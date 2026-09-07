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Mzdy v kraji rostou nejrychleji v Česku. Průměr přesáhl 46 tisíc korun

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Dennívýzva
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Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 46 543 korun. Meziročně tak vzrostla o 6,8 procenta, což je nejvyšší nárůst ze všech krajů v Česku. I tak zůstává mzda v kraji za republikovým průměrem, ten činí 51 966 korun.
Mzdy v kraji rostou nejrychleji v Česku. Průměr přesáhl 46 tisíc korun

Mzdy v kraji rostou nejrychleji v Česku. Průměr přesáhl 46 tisíc korun

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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