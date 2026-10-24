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Mech a lišejník na stromech. Zničí je síran draselný

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Díváte se na ovocné stromy ve vlastní zahradě či sadu a něco vám nesedí? Možná to bude vzhled jejich kmene a větví. Právě tady se totiž velmi často zabydlují lišejníky a mechy. Nejde o nic zvláštního, nicméně právě mechy a lišejníky představují jakési zásobárny na pozdější problémy. Ne, stromům jako takovým přímo neškodí, nicméně mohou později přinést zbytečné problémy a stromy budou náchylnější k napadení hmyzem a chorobám. Jaké potíže tedy lišejník a mech přináší a jak se jich zbavit? Na obě otázky odpovíme v následujících řádcích.
Odstranění mechu a lišejníku

Odstranění mechu a lišejníku

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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