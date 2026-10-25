Podzimní řez stromů může dřevinu zabít, pokud nestihnete jedno jediné okno počasí. Nepropásněte ho

Říjnová sobota, mlha se drží nad zahradou do jedenácti a na větvích slivoně visí kapky. Přesně takový den si mnoho zahrádkářů vybere na „úklid před zimou“ a sáhne po nůžkách. Pro peckovinu jde o jednu z nejhorších možných chvil. Čerstvá rána ve vlhku zůstává dlouho otevřená, spory a bakterie se po vodě snadno přesouvají a strom, který se chystá k zimnímu odpočinku, ránu jen pomalu uzavírá. Prošli jsme české i zahraniční odborné zdroje, od Rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ po arboretum v Illinois, a vychází z nich jasný obraz: podzim s nůžkami v ruce připomíná test, kterým zahrada projde, jen když sedí druh dřeviny, stav listí, vlhkost, nářadí i velikost rány. Kalendář v té rovnici hraje vedlejší roli.
Jak podzimní řez může dřevinu zabít: cesta od rány k hnilobě
Strom se nehojí jako lidská kůže. Poškozené místo postupně obrůstá hojivým pletivem, odborně kalusem, a zevnitř jej odděluje od zdravého dřeva. Tento proces potřebuje aktivní pletiva. Rána způsobená v polovině října tak čeká na zacelení celou zimu.
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Morton Arboretum rány poškozující kůru a kambium narušují rozvod vody a živin a otevírají cestu dřevokazným houbám. Špatně vedené řezy těsně u kmene mohou podle arboristů vyústit v rozsáhlý rozklad dřeva. Řetězec je přímočarý: hluboký zásah, velká plocha obnaženého dřeva, vstup patogenů, odumírání větví. U mladého, oslabeného nebo náchylného jedince končí taková posloupnost i ztrátou celého stromu.
Smrtící bývá souběh drobných chyb: vlhký den, tupé čepele, příliš silná větev, citlivá peckovina a mráz krátce po zásahu. Každý z těchto faktorů sám o sobě strom jen oslabí. Dohromady z běžné údržby udělají dlouhodobý problém.
Broskve, meruňky a třešně: peckoviny snášejí podzimní řez nejhůř
Nejvíc ohrožená skupina má v české zahradě silné zastoupení: broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň a višeň. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ u bakteriální korové nekrózy jmenuje právě peckoviny, především meruňku, broskvoň, slivoně, třešeň a mandloň, jako hlavní cíl infekce.
Ještě konkrétnější údaj nabízí popis
suché skvrnitosti listů peckovin od ÚKZÚZ. Spory této houbové choroby klíčí už při teplotě 2 až 4 °C a rozvoj infekce výrazně podporují dešťové srážky i teplý, vlhký průběh zimy. Pravidlo „hlavně když nemrzne“ proto u peckovin nestačí. Chladný, mokrý listopadový den představuje pro patogen prakticky ideální podmínky.
Britská Královská zahradnická společnost RHS kvůli chorobě zvané stříbřitost listů doporučuje třešně a slivoně řezat od dubna do července. Pro českou zahradu z toho plyne jednoduchá zásada: peckoviny na podzim nepatří mezi stromy, na které se smí jít s pilou.
Opatrnost vyžadují i další skupiny:
Dřevina Kdy spíše řezat Proč Třešeň, slivoň, meruňka, broskvoň jaro až léto riziko infekcí ran ve vlhku Jabloň, hrušeň listopad až začátek března (RHS) plánovaný zimní řez zlepší světlo a proudění vzduchu Jabloň, jeřáb, hloh, skalník pozdní zima podzimní řez může vést k vysychání v místě řezu Bříza, javor v době vegetačního klidu silný tok mízy Ořešák, magnolie střed léta až časný podzim doporučení RHS Zlatice, šeřík po odkvětu podzimním řezem přijdete o květní pupeny Okno počasí pro řez stromů: čtyři podmínky musí platit najednou
Hana Štěpánová v magazínu Náš dům radí řezat za suchého a slunečného dne po opadu většiny listí. Odborné zdroje tuto radu rozvádějí do podoby, kterou lze převést na kontrolní seznam. Okno se otevírá, teprve když současně platí:
Listí je převážně dole. Koruna je čitelná, větve jsou vidět a strom přechází do klidu. U dubů, které listy drží déle, sledujte podle Morton Arboretum okolní stromy. Pokud listy pevně drží a zelenají se, odložte nůžky. Větve jsou suché. Po dešti, ranní rose či mlze počkejte, až dřevo oschne. Půdní sucho neznamená suchou kůru. Teplota je nad nulou a mráz se v nejbližších dnech nečeká. Čerstvě poraněná dřevina snáší první mrazy hůř. Po řezu zbude několik hodin na osychání. Ideálně slunečné dopoledne, nikoli podvečer před mlhavou nocí.
Den v týdnu přitom nehraje roli. Rozhoduje lokální předpověď.
ČHMÚ v měsíční předpovědi pro období od 19. října do 15. listopadu 2026 počítá s teplotně průměrným až slabě podprůměrným počasím. V aktuálním týdnu mají minima klesat k 5 °C, maxima se pohybovat okolo 13 °C a středa může přinést až 18 °C. InterSucho popisuje dynamickou situaci: po středečních srážkách se stav půdy zlepší hlavně v Čechách, výrazné sucho však přetrvá na Moravě a v jižních Čechách. Pro zahrádkáře z toho podle nás vyplývá jediné rozumné doporučení: po dešti neřezat hned, dát větvím den nebo dva a pak využít první slunečné dopoledne.
Svou roli sehrává i nadmořská výška. Fenologické sledování ČHMÚ ukazuje posun zhruba o tři až čtyři dny na každých sto metrů převýšení, přičemž opad listí přichází v horách dříve. Podhorské zahrady tak mají okno časnější a kratší, teplé nížiny pozdější a delší, ovšem s častějšími mlhami. Letošní září bylo navíc podle ČHMÚ ve všech krajích nadprůměrně teplé, takže „obvyklý říjen“ může na řadě míst přijít se zpožděním.
Bypass, nebo kovadlina? Čím řezat, aby rána neochořela
Štěpánová zmiňuje kovadlinové nůžky na větve až do 40 mm. University of Maryland Extension ovšem upozorňuje, že nůžky s kovadlinou tlačí rovnou čepelí na plošku a pletivo mačkají. Dvoučepelové, takzvané bypassové nůžky se zakřivenou čepelí klouzající podél protiostří řežou čistěji. Na živé větve proto patří bypass, kovadlinu si nechte na suché a odumřelé dřevo.
Stejně důležitá je čistota. Na čepelích se podle University of Minnesota Extension přenášejí bakterie, houby i viry. Postup je jednoduchý:
Odstranit hlínu, mízu a zbytky pletiv, umýt vodou se saponátem a osušit. Vydezinfikovat 70% izopropylalkoholem, případně roztokem bělidla v poměru 1 : 9. Po bělidle kov osušit a naolejovat, jinak koroduje. Pravidelně ostřit pilníkem nebo brouskem. Při práci na nemocném stromě čepele otírat mezi jednotlivými řezy.
Silnější větve řežte ve třech krocích, aby se kůra neodtrhla, a finální řez veďte těsně vně větevního límečku, tedy nabobtnalého prstence u báze větve. Řez zarovnaný s kmenem otevírá přesně ten druh rány, který arboristé spojují s rozkladem dřeva. A stromový balzám? Morton Arboretum nátěry ran obecně nedoporučuje. Výjimkou jsou duby a jilmy řezané během vegetace. Čistý řez ve správném místě dřevině pomůže víc než sebedražší mast.
Co stihnout na podzim a co odložit na předjaří
Na podzim mají smysl hygienické zásahy: větve mrtvé, odumírající, nemocné, poškozené bouří či zvěří a ty, které se o sebe třou. Okamžitě řešte jen bezpečnostní hrozby, tedy rozštípnuté nebo visící větve nad chodníkem či střechou.
Zbytek patří do pozdní zimy až velmi časného jara. University of Minnesota Extension označuje pozdní fázi vegetačního klidu za nejlepší čas pro většinu řezu, protože čerstvé rány zůstávají vystavené jen krátce před jarním startem hojení. Morton Arboretum dodává, že řez několik týdnů před rašením umožní rychlou tvorbu kalusu. Zmlazení koruny, odstraňování hlavních větví a jakákoli práce s pilou ve výšce zase patří do rukou arboristy.
Kdo roky řezal na podzim a bojí se, že stromům ublížil, nemusí panikařit. Lehký zásah za sucha čistými nůžkami škodu nejspíš nenapáchal. Mnohem víc prozradí strom sám: zasychající konce větví, rány, které neobrůstají, odlupující se kůra kolem řezu, klejotok u peckovin nebo plodnice hub u kmene. Takové signály ukazují na rozvíjející se problém a zaslouží si odbornou prohlídku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková