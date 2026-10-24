Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Listí nemusí skončit v popelnici: Využijte ho efektivně na zahradě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzim bývá ve znamení spadaného listí a neustálého odklízení. Místo plnění popelnice s ním ale můžete naložit užitečněji. Suché listy jsou cenným organickým materiálem a při správném použití mohou posloužit jako ochrana rostlin, surovina pro kompost nebo základ jednoduchého listovkového substrátu.
Podzimní úklid

Podzimní úklid

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Rozmarýn vám v zimě doma vždycky uschne? Zabíjí ho něco jiného, než si myslíte
Rozmarýn vám v zimě doma vždycky uschne? Zabíjí ho něco jiného, než si myslíte
Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara?
Chryzantémy v květináči: Jak je uchovat až do jara?

Chryzantémy nemusíte po podzimním kvetení vyhodit na kompostu! Pokud jim dopřejete správnou zimní péči,...

Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše
Koupili jste zvadlý kopr? Probudit k životu ho lze jednoduše

Kopr se řadí mezi bylinky, které jsou součástí mnohých zahrad. Není se čemu divit, jelikož jeho použití...

Strčte zápalky do květináče: rostliny budou zdravější
Strčte zápalky do květináče: rostliny budou zdravější

Pokojové rostliny dokážou zútulnit každý prostor. Aby vám vydržely co nejdéle v dobré kondici, je potřeba...

Zámečníci nechtějí, abyste o tomto triku věděli: Stačí ždibec lepidla za pár korun a dveře jsou zachráněny
Zámečníci nechtějí, abyste o tomto triku věděli: Stačí ždibec lepidla za pár korun a dveře jsou zachráněny

Zámečníci nechtějí, abyste o tomto triku věděli: Stačí ždibec lepidla za pár korun a dveře jsou zachráněny....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.