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Kinobox Daily: Vraždící panenky nejsou v hororu žádnou novinkou. M3GAN sází na sci-fi a černý humor

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M3GAN je sci-fi hororová komedie Gerarda Johnstonea na motivy povídky Akely Cooper (která zároveň napsala scénář snímku) a Jamese Wana (ten se zase podílel na tvorbě jako producent). Nejnovější vraždící panenka zachvátila srdce publika, což umožnilo vznik pokračování M3GAN 2.0 a spin-offu Soulm8te. Na film se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Vraždící panenky nejsou v hororu žádnou novinkou. M3GAN sází na sci-fi a černý humor

Kinobox Daily: Vraždící panenky nejsou v hororu žádnou novinkou. M3GAN sází na sci-fi a černý humor

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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