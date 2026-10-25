Kolena na odpis už ve čtyřiceti? 7 chyb, které jim zbytečně dávají zabrat

1. Chyba: kolena raději vůbec nezatěžovat
Když koleno bolí po akutním úrazu nebo je oteklé, odpočinek může být na místě. Dlouhodobě ale úplné vyhýbání se pohybu nebývá dobrá strategie. Svaly kolem kolene pomáhají kloub stabilizovat a absorbovat část zátěže. Americká akademie ortopedických chirurgů proto ve svém kondičním programu zdůrazňuje posilování kvadricepsů, hamstringů, hýždí i svalů kolem kyčlí.
Jinými slovy: koleno není porcelán. Pokud je zdravé, běžná zátěž je součástí toho, jak si udržuje funkci. Problém bývá spíš náhlý skok z nuly na sto než samotný pohyb.
2. Chyba: automaticky se bát běhu
Běh má pověst ničitele kolen, ale data nejsou tak jednoduchá. Systematické přehledy u rekreačních běžců neukazují vyšší výskyt osteoartrózy než u neběžců; některé starší analýzy dokonce našly u rekreačních běžců nižší prevalenci než u kontrol. Vysoké závodní objemy, předchozí zranění a dlouhodobé přetížení jsou jiná situace.
Pokud tedy nemáš diagnostikovaný problém a běh dávkuješ postupně, samotný fakt, že běháš, neznamená, že si automaticky „obrušuješ“ kolena.
3. Chyba: démonizovat dřepy
„Kolena nesmí přes špičky“ a „hluboký dřep ničí klouby“ jsou věty, které ve fitku přežily déle než některé legíny. Novější přehledy ale nenašly důkaz, že hluboký dřep při správné technice zdravá kolena poškozuje. Zátěž se s hloubkou mění, ale kloub a okolní tkáně jsou na mechanickou zátěž stavěné a adaptují se.
Jiná věc je bolest. Pokud určitá hloubka dřepu bolí, není cílem se přes ni hrdinsky propadnout. Rozsah a zátěž se mají přizpůsobit tomu, co zvládáš bez bolesti a se správnou kontrolou.
4. Chyba: posilovat jen přední stranu stehen
Kvadriceps je důležitý, ale koleno nefunguje ve vakuu. Síla hýždí, hamstringů a svalů kolem kyčle pomáhá kontrolovat postavení celé dolní končetiny. Proto dává smysl kombinovat dřepy nebo jejich lehčí varianty s glute bridge, step-upy, hip hinge pohyby, výpady a cíleným posilováním hýždí.
Když je cílem dlouhodobá ochrana kolen, „silné nohy“ znamenají celý řetězec od kyčle po chodidlo, ne jeden sval.
5. Chyba: každý zvuk považovat za problém
Křupání, lupání nebo praskání v kolenou bez bolesti je běžné a samo o sobě nemusí znamenat poškození. Mnohem důležitější jsou doprovodné příznaky: bolest, otok, pocit nestability, blokování kolene nebo zhoršující se omezení pohybu.
Pokud koleno pouze občas zvukově komentuje schody, ale nebolí a funguje normálně, není nutné automaticky plánovat nejhorší scénář.
6. Chyba: ignorovat nadváhu, ale řešit „zázračné“ doplňky
Tělesná hmotnost není jediný faktor zdraví kolen, ale u osteoartrózy může vyšší hmotnost zvyšovat mechanickou zátěž kloubu. Pokud má člověk nadváhu a kolena už bolí, rozumné snížení hmotnosti může být součástí léčby. To je méně sexy rada než drahý kloubní doplněk, ale bývá podstatnější.
Doplňky stravy navíc neřeší slabé svaly, špatně dávkovanou zátěž ani následky starého úrazu. Pokud chceš investovat do kolen, kvalitní pohybový program a případně fyzioterapeut mají často jasnější praktický smysl.
7. Chyba: přecházet varovné signály
„Rozchodím to“ někdy funguje u ztuhlosti. U výrazného otoku, náhlé silné bolesti, nemožnosti došlápnout, blokování kolene, pocitu, že pod tebou ujíždí, nebo po větším úrazu už ale není čas na hrdinství. Stejně tak má smysl řešit bolest, která se týdny nelepší nebo opakovaně omezuje běžné fungování.
Cílem není každé píchnutí posílat na magnetickou rezonanci. Cílem je poznat rozdíl mezi běžnou reakcí na zátěž a problémem, který potřebuje vyšetřit.
Co tedy kolenům opravdu prospívá
Pravidelný pohyb, postupné zvyšování zátěže, síla stehen a hýždí, dostatek pohyblivosti, rozumná tělesná hmotnost a nepřecházení úrazů. Nic z toho není instagramově převratné. Jenže právě tyhle nudné věci mají výhodu: dávají biomechanický smysl a opírají se o to, co používá i ortopedická rehabilitace.
Kolena nepotřebují, abys je ve čtyřiceti začala chránit před životem. Potřebují, abys je používala chytře.
Text má informativní charakter a nenahrazuje lékařské vyšetření ani individuální doporučení fyzioterapeuta. Pokud je koleno silně bolestivé, výrazně oteklé, deformované, blokuje se, podklesává, nemůžeš na něj došlápnout nebo je po úrazu, vyhledej odbornou pomoc.
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Zdroje: American Academy of Orthopaedic Surgeons – Knee Conditioning Program [1], NHS – Knee pain [2], PubMed – The Association of Recreational and Competitive Running With Hip and Knee Osteoarthritis [3], PubMed – The association between running volume and knee osteoarthritis prevalence [4], PubMed – Impact of the deep squat on articular knee joint structures [5].