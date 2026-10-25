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Kolena na odpis už ve čtyřiceti? 7 chyb, které jim zbytečně dávají zabrat

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Dennívýzva
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Kolena bolí běžce. Kolena ničí dřepy. Když křupou, je zle. A po čtyřicítce už je prý nejlepší je šetřit. Kolem největšího kloubu v těle koluje překvapivě hodně rad, které znějí logicky, ale realita je složitější. Dobrá zpráva: zdravé koleno většinou nepotřebuje porcelánový režim. Potřebuje rozumnou zátěž, sílu a trochu respektu k signálům těla.
Kolena na odpis už ve čtyřiceti? 7 chyb, které jim zbytečně dávají zabrat

Kolena na odpis už ve čtyřiceti? 7 chyb, které jim zbytečně dávají zabrat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:10

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