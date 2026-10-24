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Zazimování rostlin v květináči: Zahradní trik bez sklepa

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Zazimování rostlin nemusí znamenat stěhování všech květináčů do vašeho obydlí, kde už tak bojujete o každý volný centimetr. Pokud nemáte doma místo nazbyt, nezoufejte! Využijte šikovný zahradnický trik, díky kterému mohou některé rostliny přečkat zimu venku, aniž byste museli obětovat parapety, chodbu nebo polovinu garáže. Vyberte si jen vhodné místo na své zahradě a pusťte se do toho.
Zazimování v zemi

Zazimování v zemi

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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