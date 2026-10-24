Zazimování rostlin v květináči: Zahradní trik bez sklepa

Zazimování rostlin nemusí znamenat stěhování všech květináčů do vašeho obydlí, kde už tak bojujete o každý volný centimetr. Pokud nemáte doma místo nazbyt, nezoufejte! Využijte šikovný zahradnický trik, díky kterému mohou některé rostliny přečkat zimu venku, aniž byste museli obětovat parapety, chodbu nebo polovinu garáže. Vyberte si jen vhodné místo na své zahradě a pusťte se do toho.
Zazimování v zemi
Vyberte na zahradě chráněné místo, ideálně takové, kde se v zimě nedrží přebytečná voda a kde rostliny neohrožuje silný vítr. Vykopejte jámu dostatečně hlubokou, aby se do ní celý květináč pohodlně vešel. Poté do ní nádobu postavte a zasypte ji zeminou tak, aby nad povrchem zůstal vyčnívat horní okraj květináče. Ten vám na jaře usnadní vyzvednutí rostliny a zároveň pomůže zabránit tomu, aby se do nádoby při dešti nebo tání sněhu snadno splavovala okolní zemina.
Foto: Gemini
Tip:
Netradiční zazimování muškátů Přečkat zimu pod zemí
Použijte půdu jako přirozenou izolační vrstvu a vaše rostliny se budou mít lépe, než když je necháte napospas zimnímu počasí. Ochráníte je tak i před případnými výkyvy teplot. Než se pustíte do práce, zkontrolujte také odtokové otvory na dně nádoby. Voda musí mít kudy odtékat, protože přemokřené kořeny mohou během zimy snadno zahnívat. A pozor, květináč nezahrabávejte do půdy, která má tendence být přemokřená.
Které rostliny zvládnou zazimování pod zemí
Tento způsob ale nemůžete použít u všech rostlin. Využijte ho u mrazuvzdorných trvalek a u některých odolných keřů, které pěstujete v nádobách. Vyzkoušejte ho například u levandule, šalvěje, denivek, bohyšek či dalších trvalek, které jsou schopné přezimovat venku. Kromě toho takto můžete zazimovat některé odolné okrasné trávy a mrazuvzdorné keříky. Vždy však záleží na konkrétním druhu, odrůdě, velikosti nádoby i místních zimních podmínkách. Rostliny, které běžně snášejí mráz v zahradním záhonu, totiž mohou mít v květináči citlivější kořeny.
Teplomilné druhy raději přeneste domů
Naopak teplomilné druhy, jako jsou citrusy, bugenvileje, ibišky čínské nebo muškáty citlivé na mráz, přes zimu nevydrží venku. Budete jim muset poskytnout bezmrazé stanoviště.
Další způsoby zazimování
Ani správně zakopaný květináč není úplně bez starostí. Po prvních mrazících můžete okolí rostliny zakrýt vrstvou suchého listí, slámy nebo chvojí, která pomůže omezit prudké změny teplot. Mulč však nepěchujte přímo na krček rostliny a dbejte na to, aby místo zůstalo vzdušné. Během zimy kontrolujte, zda půda úplně nevyschla, ale zalévejte jen střídmě a pouze tehdy, když to podmínky dovolují a zemina není zmrzlá. Při oblevě se také ujistěte, že se kolem květináčů nehromadí voda. Až na jaře pominou silné mrazy, nádobu opatrně vyjměte a zkontrolujte stav kořenů i nadzemní části.
Zazimování bez zakopávání
Nemáte na zahradě vhodné místo, kam byste mohli květináče zakopat? Srazte nádoby těsně k sobě ke zdi domu, ideálně na chráněném místě, kde nebudou vystavené prudkému větru. Poté je obalte bublinkovou fólií nebo jutou, které pomohou ochránit kořeny před silným promrzáním. S izolací však neotálejte až do ledna – pusťte se do ní hned při prvních mrazících, kdy se z podzimního počasí začíná stávat skutečná zima
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Gemini
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Zazimování rostlin v květináči: Zahradní trik bez sklepa first appeared on Naše zahrada.