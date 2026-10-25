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Marie Terezie měla jeden velký stravovací zlozvyk. Zřejmě přispěl k její kulaté postavě

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Dennívýzva
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Marie Terezie nebyla k přehlédnutí ani charakterem, ani postavou. Jako mladá dívka působila křehce, ale s léty se její silueta znatelně zaoblila. Dvůr i pozdější generace si kladly otázku, zda za to mohla péče o početnou rodinu, nebo prostá chuť k jídlu.
Marie Terezie měla jeden velký stravovací zlozvyk. Zřejmě přispěl k její kulaté postavě

Marie Terezie měla jeden velký stravovací zlozvyk. Zřejmě přispěl k její kulaté postavě

Zdroj: Martin van Meytens – Buchscan, Volné dílo, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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