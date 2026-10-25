Konec kuchyní oddělených skleněnými příčkami: Materiál z 80. let, který je v roce 2027 nahradí

Kdo chce otevřenou kuchyň oddělit od obýváku, plnou zeď většinou nechce. Jídelní kout za ní by se ponořil do šera a z prostorného bytu by zbyly dvě menší místnosti. Oblíbenou volbou se proto stala prosklená stěna v černém kovovém rámu. Při dnešních přestavbách kuchyní ale čím dál víc lidí zvažuje materiál, který si většina Čechů pamatuje z chodeb paneláků a starých úřadů.
Světlo projde, pohled se rozostří
Řeč je o luxferách, tedy dutých skleněných tvárnicích. Denní světlo jimi prochází, obraz za nimi se ale rozostří. Postava u sporáku se tak změní v pohyblivou skvrnu a tvary se lámou do neurčitých obrysů.
Kdo chce víc soukromí, vybere matované tvárnice. Mají pískovaný nebo leptaný povrch, takže přes ně není vidět, a světlo přesto pouštějí. Čiré kusy naopak dostanou do tmavé části bytu nejvíc denního světla.
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Zeď z tvárnic je navíc pevná zděná konstrukce, která dobře tlumí zvuk. Cinkání příborů nebo hučení digestoře proto v obýváku tolik neruší.
Kam s luxferami v kuchyni
Luxfery se v kuchyni dají použít několika způsoby:
- nejvíc se z nich staví příčky, které oddělí prostor na vaření od místa, kde se stoluje;
- stejně dobře z nich vznikne pult, u kterého se dá posedět u snídaně nebo u sklenky vína;
- odvážnější majitelé jimi nahrazují obklad za linkou;
- případně z nich skládají podstavec kuchyňského ostrůvku.
Sklo nesaje vodu a vlhko mu nevadí, a proto se do kuchyně hodí stejně dobře jako do koupelny.
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Inspiraci nabízí i Praha. Magazín Livingetc představil pražský byt ze 70. let, který byl špatně prosvětlený. Architekti ze studia Papundekl Architects v něm postavili zaoblenou příčku z luxfer, která lemuje koupelnu a vede od vstupu přes kuchyň. Denní světlo teď proniká až do prostřední části dispozice.
Od Lucerny po chodby sídlišť
Skleněné tvárnice nevymyslel socialismus. V Praze se objevily už v pasáži paláce Lucerna. Název luxfera pochází z latiny, kde lux znamená „světlo“ a fero „nesu“. Do běžné řeči se dostal díky firmě Luxfer, kterou v roce 1897 založil James G. Pennycuick.
Skutečný boom ale luxfery zažily v 80. letech a trval i v 90. letech. Kdo vyrůstal na sídlišti, zná je ze schodišť a z koupelen bez okna. Po roce 1989 v nich lidé začali vidět připomínku minulého režimu a z bytů je odstraňovali. Současní architekti je znovu objevují a rádi je kombinují s čistými liniemi a surovými materiály, jaké známe z loftů.
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Proč designéry omrzely černé rámy
Prosklené příčky s tenkým černým kovovým rámem v industriálním stylu se rozšířily do tolika bytů, že je část designérů považuje za ohranou volbu. Hledají proto řešení, které světlo zachová a působí osobitěji. Jestli luxfery skleněné stěny v kuchyních do roku 2027 skutečně vytlačí, se teprve ukáže. Mezi náhradami, které designéři doporučují, ale nechybějí.
Čiré, matné, nebo barevné
Dnešní nabídka je mnohem pestřejší než sortiment z dob sídlišť. Na výběr jsou lesklé i matné kusy, tvárnice s vlnkami nebo mřížkou uvnitř, úplně hladké i barevné. Stěna navíc nemusí být rovná, z půlených tvárnic se dá vyskládat i oblouk.
Při výběru mezi čirými a matovanými tvárnicemi pomůže jednoduché srovnání:
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|Typ tvárnic
|Co nabízejí
|Kam se hodí
|Čiré
|dostanou nejvíc denního světla i do tmavé části bytu
|do kuchyně propojené s obývákem
|Matované
|pískovaný nebo leptaný povrch, přes ně není vidět, světlo přesto pouštějí
|tam, kde stojíte o klid před pohledy
Méně je víc a zeď postaví odborník
Řada designérů doporučuje, aby luxfery v místnosti tvořily jeden výrazný prvek. Kuchyně obložená sklem ze všech stran by snadno připomínala návrat do 80. let. Nadšení navíc nesdílí každý a někteří designéři je do svých projektů zásadně nepouštějí.
Zdění luxfer je lepší svěřit řemeslníkům, kteří s nimi mají zkušenosti. Spáry musí být pravidelné a podle toho, kde stěna stojí, se volí buď malta určená přímo pro skleněné tvárnice, nebo některý z hotových montážních systémů. Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Zapomeňte na obyčejný okap: Japonci vymysleli zajímavější řešení.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/moderni-interier-bytovy-design-luxfery, https://livingetc.com/news/glass-brick-design-trend, https://jasondeegan.com/forget-the-cliched-glass-partitions-this-architect-introduces-a-stylish-new-way-to-separate-spaces/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-luxfery-stylove-rozdeli-byt-a-ozivi-steny-132017, https://www.imm-cologne.com/magazine-archive/design-and-architecture/buntes-glas/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Luxfera, https://www.letribunaldunet.fr/decoration/brique-verre-remplace-verriere-noire-2026.html