Kominíci to vědí, ale málokdo to říká: Komín nezanáší kamna, ale dřevo vybrané nazdařbůh

Černý lesklý povlak v komíně, kouř valící se ze střechy a kamna, která skoro nehřejí. Majitelé domů pak obvykle hledají vadu na topidle nebo nadávají na starý komín. Za potížemi přitom velmi často stojí nenápadnější viník, který leží pár metrů od domu ve dřevníku.
Dehet v komíně vzniká z vody ve dřevě
Poleno, které ještě nevyschlo, se musí nejdřív zbavit vody. Na její odpaření padne velká část energie ohně, takže kamna hřejí méně a plamen je chabý. Z takového dřeva se valí kouř a v komíně se usazují mastné saze, které suché palivo nevytváří v takové míře.
Jakmile se vlhké spaliny v kouřovodu ochladí, sráží se z nich pára a na stěnách po ní zůstává lepkavý dehet. Podle kominíků vyjde jeho odstranění z kotle i z komína draho a někdy se ani nepodaří, takže v krajním případě zbývá komín zbourat a vystavět nový. Nánosy dehtu a sazí navíc snadno chytnou, proto se vyplatí nechávat komín čistit dost pravidelně, aby se v něm hořlavá vrstva vůbec nestihla nahromadit.
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Za vhodné palivo se považuje dřevo, ve kterém zůstalo nejvýš 20 % vody. Kdo si na pile koupí dřevo naštípané ten samý den, dostane dřevo s obsahem vody kolem 40 %, tedy zhruba dvojnásobným.
Takový rozdíl nesmaže pár týdnů na sluníčku. Měkké dřevo potřebuje k vyschnutí zhruba rok až dva, tvrdé dva roky i víc a u ovocných stromů se počítá až se čtyřmi lety. Kdo si koupí čerstvé dřevo na podzim a v zimě jím topí, pálí ve skutečnosti mokré palivo. Zásobu je proto rozumné pořizovat aspoň s ročním předstihem, u tvrdého dřeva raději s dvouletým, a nechat ji ležet pod stříškou, kde kolem polen volně proudí vzduch.
Jak suché dřevo poznat ještě před zátopem
Jistotu dá až měření hrotovým vlhkoměrem, u kterého platí tři zásady:
Přečtěte si také: Češi s kondenzačním kotlem přehlíží 1 nastavení. Spotřebu plynu přitom srazí až o 12 % Měří se holé dřevo, protože kůra může mít úplně jiný obsah vody a výsledek by zkreslila. Přesnější číslo dá měření uprostřed kusu, proto se vyplatí jedno poleno rozštípnout a změřit čerstvou plochu. Vlhkoměr se nejvíc hodí ve chvíli, kdy přijede objednaná dodávka. Prodejce může dřevo nabízet jako suché, jistotu ale dá až kontrola několika polen z různých míst hromady.
Hodně napoví i praskliny. Jemné trhlinky, které zůstávají jen při povrchu, ukazují, že zatím proschly vnější vrstvy. Jakmile se rozběhnou hluboko k jádru, vysychání proniklo celým kusem a poleno už se dá pálit.
Hrotový vlhkoměr prozradí, jestli poleno opravdu vyschlo, nejpřesněji na čerstvě rozštípnuté ploše. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Do kamen nepatří každé dřevo
Do kamen a krbů patří především tvrdé listnaté dřevo, třeba buk, habr nebo javor. Tyto dřeviny jsou hutné, takže jedna náplň vydrží déle a teplo se uvolňuje rovnoměrně. Smrk nebo borovice se rozhoří během chvilky, jejich pryskyřice ale v ohni střílí a čadí. Saze z ní pak černí sklo dvířek a sedají do kouřovodu i komína. Jehličnaté dřevo se proto hodí hlavně na rozdělání ohně.
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Rozdíl mezi oběma skupinami přehledně shrnuje tabulka:
Dřevo Příklady Jak hoří K čemu se hodí Tvrdé listnaté buk, habr, javor hoří zvolna, teplo se uvolňuje rovnoměrně nejlépe do kamen a krbů Jehličnaté smrk, borovice rozhoří se rychle, pryskyřice v ohni střílí, čadí a špiní sklo i kouřovod hlavně na rozdělání ohně
Do kamen nepatří ani natřená, lakovaná nebo impregnovaná prkna, staré skříně či zbytky dřevotřísky. Lepidla a nátěry při hoření uvolňují škodliviny a v komíně se po nich usazuje víc nečistot.
Když se saze v komíně vznítí
Nejčastější příčinou požárů při topení je vznícení sazí, které se v komíně nahromadily, protože ho nikdo včas nevyčistil. Za rok 2025 hasiči evidovali 1 289 požárů, za které mohl špatný stav komína, a v 1 146 z nich chytly saze. Před začátkem topné sezony je proto dobré pozvat odborníka, aby zkontroloval komín i samotné topidlo. „Až zjistíte, že komín netáhne, je pozdě,“ uvedl v roce 2017 v materiálu Společenstva kominíků ČR, který zveřejnil server ČeskéStavby.cz, člen rady společenstva Zbigniew Adamus.
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Pokud už v komíně hoří, nikdy ho nehaste vodou, protože by mohl popraskat. Hasiči doporučují:
okamžitě přestat topit, zavolat linku 150 nebo 112, pokud to jde bezpečně, vybrat topeniště a odklidit z okolí komína všechno hořlavé, i na půdě, nikdy nehasit svépomocí ze střechy.
Zdroje: https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-zavolat-kominika-vcera-bylo-pozde-25643.html, https://www.estav.cz/cz/11219.topite-letosnim-cerstvym-drevem-zmerili-jsme-kdy-je-drivi-vhodne-k-vytapeni, https://www.estav.cz/cz/11345.suche-drevo-je-dulezite-pro-spravne-vytapeni-zkusili-jsme-jakou-vlhkost-ma-po-dvaceti-dvou-dnech, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-suche-drevo-je-zaklad-40446542, https://www.denik.cz/hobby/prichazi-doba-drevena/, https://archiv.hzscr.gov.cz/clanek/komin-bez-sazi-dum-bez-rizika-topna-sezona-zacala.aspx, https://hzscr.gov.cz/soubor/informacni-servis-statistiky-rocenka-2025-pdf.aspx, https://www.ceskestavby.cz/clanky/topime-zasadne-dostatecne-vyschlym-palivem-jak-susit-palivove-drevo-31447.html
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