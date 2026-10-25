Legendární tenistka Navrátilová přišla o miláčka. Oplakává fenku Abby

Ještě v neděli 18. října seděla Navrátilová v miamské restauraci Casa Matilda mezi manželkou, dcerami a ženami, se kterými kdysi psala dějiny tenisu. O čtyři dny později, ve čtvrtek 22. října, sdílela Julia Lemigová na Instagramu fotografie černobílé fenky a krátký vzkaz: „Naše Abby přešla duhový most.“ Rodina, která o víkendu slavila jeden z velkých životních milníků, se tak během jediného týdne loučila s tím, kdo k ní patřil každý den. Bez rekordů a bez publika.
Rozloučení, které napsala Julia
Veřejné rozloučení zveřejnila Lemigová v takzvaných Stories, tedy příspěvcích, které po čase z Instagramu zmizí. Jejich obsah ale zachytila zahraniční i česká média. Lemigová v nich Abby označila za „úžasnou součást rodiny“. Podle českého přepisu, který přinesl Blesk, připomněla, že fenka přišla do domu jako štěně a milovala vodu na Miami Beach i běhání po farmě. Rodina jí poděkovala za „všechny ty roky lásky“ a přiznala bolest v srdci. Poslední věta zněla prostě: „Abby, budeš nám moc chybět.“
Mnoho dalšího rodina neprozradila. Přesné datum úmrtí ani příčinu smrti nezveřejnila. Nevíme ani, jak stará Abby byla, z rozloučení vyplývá jen to, že s rodinou prožila roky od štěněte až do dospělosti. Oficiální plemeno nikdo neuvedl. Server AOL ji podle fotografií popsal jako křížence, nejspíš typu pitbula nebo teriéra, ale jde jen o odhad.
Sama Navrátilová se ke ztrátě zatím veřejně nevyjádřila. Za rodinu promluvila Julia.
Od dortu ke smutku za čtyři dny
Kontrast je o to silnější, že předchozí víkend patřil oslavě. Podle WTA se na večeři v Miami sešla Lemigová, dcery Emma a Victoria i tenisové osobnosti v čele s Chris Evertovou. Navrátilová tehdy řekla, že sedmdesátka je „velké číslo“, ale je vděčná, že se jí dožila. Přítomnost Evertové označila za „třešničku na dortu“.
Ta věta má váhu. Obě ženy spolu odehrály 80 zápasů, z toho 60 ve finále, a Navrátilová z nich vyhrála 43. Z největších rivalek ženského sportu se po kariéře staly blízké přítelkyně, které se vzájemně podržely i při onkologických diagnózách. Když Evertová přijede na vaše narozeniny, je to víc než zdvořilost.
Pro srovnání: kolem padesátin v roce 2006 Navrátilová ještě hrála. Měsíc před kulatinami ukončila profesionální kariéru vítězstvím ve smíšené čtyřhře na US Open. O dvacet let později už se neslavilo na kurtu, ale u rodinného stolu.
Holínky místo podpatků
Abby v rodině rozhodně nebyla jediným zvířetem. Navrátilová i Lemigová jsou známé milovnice psů a na sociálních sítích se pravidelně objevují i jejich další dva psi: miniaturní jezevčice Lulu a statný belgický ovčák malinois Zorro. K tomu přistupuje celé hospodářství.
Pár žije mezi plážovým domem na Miami Beach a farmou v okrese Broward. Lemigová, bývalá Miss SSSR a hvězda reality show Real Housewives of Miami, v rozhovoru pro Washington Blade popsala, jak vypadá jejich týden. V Miami vysoké podpatky, na farmě holínky. Nákup sena, krmení, dojení koz, slepice. Farmu nazvala útočištěm a mluvila o „čtyřnohých a dvounohých tvorech“, kteří tam s nimi žijí.
V tomhle světě Abby nebyla doplňkem. Podle slov rozloučení se pohybovala mezi oběma domovy: plavala u moře a běhala po polích. Právě proto je ztráta citelná. Pes, který zná oba domovy, je tím, co je spojuje.
Z Řevnic na vrchol a zase zpátky
Velikost Navrátilové se obvykle počítá v trofejích a čísla z oficiálního profilu WTA jsou ohromující: 167 titulů ve dvouhře, 177 ve čtyřhře, 18 grandslamů ve dvouhře a celkem 59 grandslamových trofejí ve všech disciplínách. Devět wimbledonských titulů ve dvouhře zůstává rekordem.
Za tím vším stojí příběh, který začal na antukových dvorcích v Řevnicích. V roce 1975 požádala osmnáctiletá Navrátilová v USA o azyl, americké občanství získala v roce 1981 a české znovu v roce 2008. Loni převzala Řád bílého lva. Pro iROZHLAS tehdy řekla, že nikdy nechtěla udělat ostudu rodičům ani zemi a vyznamenání bere jako potvrzení, že se jí to podařilo. Český tenisový svaz jí k sedmdesátinám věnoval samostatný profil.
Ve stejném rozhovoru zmínila i to, co zná méně lidí: s manželkou v roce 2024 adoptovaly dva malé chlapce, kterým tehdy byly tři a čtyři roky. Rodina tehdy požádala o soukromí a pár ho od té doby pečlivě střeží.
Když pes odejde z domu s dětmi
Jak se se ztrátou vyrovnávají v domácnosti Navrátilové, rodina neprozradila. Pro rodiny s malými dětmi je ale odchod psa často prvním setkáním se smrtí. Americká pediatrická akademie radí rodičům několik věcí:
- uznat smutek a nezlehčovat ho slovy „je to jen pes“,
- nebát se ukázat vlastní emoce, protože děti se truchlit učí od dospělých,
- mluvit pravdivě a přiměřeně věku, bez vymyšlených historek o psovi, který „odjel na venkov“,
- vytvořit malý rituál, třeba kresbu, příběh nebo místo na vzpomínku.
Veterinární fakulta Cornellovy univerzity doplňuje, že děti by měly být do rozhovoru zapojené, ne před ním chráněné. Fotografie, které Lemigová sdílela, jsou svým způsobem právě takovým rituálem, jen veřejným.
Tenisové rekordy Navrátilové přetrvají desítky let. Na farmě v Browardu i u moře na Miami Beach ale teď bude chybět něco mnohem menšího: černobílá fenka, která přišla jako štěně a celé roky běhala mezi oběma domovy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný