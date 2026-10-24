Geniální trik pro obří úrodu ostružin bez nemocí: Zkraťte tmavý typ větví až k zemi a sledujte ten rozdíl. Jak na podzimní řez ostružin? Správné zkrácení šlahounů a mulčování zaručí obří sladkou úrodu.
Šťavnaté, temně fialové až černé ostružiny patří k největším pochoutkám, které si můžete na vlastní zahradě vypěstovat. Pohled na keře prohýbající se pod záplavou sladkých plodů dělá radost dospělým i dětem. Aby vám však ostružiník dělal stejnou radost rok co rok a nepřeměnil se v neproniknutelnou ostnatou džungli bez užitku, vyžaduje po ukončení sklizně poctivou zásadní péči. Právě podzimní období představuje klíčový okamžik pro očistu keřů, podpoření mrazuvzdornosti a založení bohaté násady květních pupenů na příští sezónu.
Proč je podzimní řez ostružiníku zásadní a jak ho správně provést
Načasování prořezávání rozhoduje o zdraví celého keře. Jakmile posbíráte poslední zralé plody (obvykle na přelomu léta a podzimu), vezměte do ruky ostré zahradnické nůžky. Včasný řez účinně brání šíření obávaných houbových chorob i přezimování škůdců, kteří vyhledávají chřadnoucí pletiva, a zároveň otevírá prostor pro mladé výhony.
Ostružiník plodí téměř výhradně na dvouletých větvích. To znamená, že šlahoun, který letos odplodil, už příští rok žádné ovoce nepřinese a zbytečně by rostlinu vysával.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Postupujte krok za krokem:
1. Odplozené staré šlahouny poznáte snadno – bývají tmavší, dřevnaté a často zasychají. Všechny tyto odplozené výhony odstřihněte těsně nad zemí.
2. Z letošních svěžích zelených výhonů vyberte 6 až 8 nejsilnějších a nejzdravějších prutů, které na keři ponecháte.
3. Všechny zbylé slabé, zakrslé, poškozené nebo příliš zahušťující výhonky nekompromisně odstraňte.
4. Ponechané dlouhé šlahouny zkraťte přibližně o pětinu jejich délky, což podpoří tvorbu bočního plodonosného obrostu.
Vybrané pruty u popínavých odrůd pečlivě přivažte k mříži, drátěnce nebo ke zdi. Když je navíc vyvedete do mírně horizontální polohy, zajistíte jim maximální přísun slunečních paprsků, což dramaticky zvýší produkci sladkých plodů.
Podzimní výživa, zálivka a mulčování jako ochrana před mrazem
Po důkladném průřezu dopřejte ostružiníku vydatnou podzimní vzpruhu. V tomto období se vyhněte hnojivům s vysokým obsahem dusíku, který podporuje růst zelené hmoty a způsobuje namrzání pletiv v zimě. Naopak sáhněte po vyzrálém kompostu nebo organických hnojivech bohatých na fosfor a draslík. Draslík zpevní buněčné stěny a připraví kořeny na mrazy, zatímco fosfor stimuluje vývoj budoucích květů.
Před příchodem mrazivých dnů myslete i na vlhkost. Pokud převládá dry a suchý podzim, dopřejte keřům jednou týdně vydatnou zálivku. Kolem paty rostliny následně rozprostřete 5 až 7 centimetrů vysokou vrstvu mulče – využít můžete rozdrcenou kůru, spadané listí nebo slámu. Mulč udrží v půdě cennou vláhu, potlačí růst jarního plevele a vytvoří spolehlivou izolační peřinu, která ochrání kořenový systém před silnými holomrazy. Podobně svědomitou péči vyžadují po sezóně i vaše maliníky, o jejichž střihu a údržbě dříve podrobně informoval portál Chalupáři-Zahrádkáři.
Zdroje info: Autorka, https://www.resprout.com/how-to-prune-blackberries/](https://www.google.com/search?q=https://www.resprout.com/how-to-prune-blackberries/, https://www.rhs.org.uk/fruit/blackberries/grow-your-own](https://www.rhs.org.uk/fruit/blackberries/grow-your-own
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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