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Vítězka Miss Universe Česko odmítla reprezentovat zemi na světovém finále. „Je to zklamání pro nás všechny," přiznal ředitel

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Sophia Maria Osako měla Česko reprezentovat na světovém finále Miss Universe v Portoriku. Pět týdnů před akcí oznámila, že nejede, a organizátoři museli jednat rychle.
Sophia Maria Osako

Sophia Maria Osako

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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