Vítězka Miss Universe Česko odmítla reprezentovat zemi na světovém finále. „Je to zklamání pro nás všechny," přiznal ředitel

15. října 2026 se na oficiálním Instagramu Miss Universe Česko objevilo prohlášení, které českou soutěž krásy postavilo do situace, jakou v její novodobé historii nepamatuje. Sophia Maria Osako, korunovaná teprve v červnu, oznámila, že se světového finále nezúčastní. Jako důvod uvedla „pečlivé zvážení všech okolností“ a přání věnovat se rozvoji značky Miss Universe v Česku i dalším projektům, které jí nově vstoupily do života. Nic konkrétnějšího. Žádný zdravotní důvod, žádný otevřený konflikt. Jen věta, která zanechala víc otázek než odpovědí.
Šest dní na převod koruny
Organizace nečekala. Už 21. října proběhla oficiální korunovace Dominiky Viktorie Kotoučkové, dosavadní první vicemiss národního ročníku, jako nové Miss Universe Czech Republic 2026. Nešlo přitom jen o výměnu jména na letence do San Juanu. Titul, reprezentace i veškerá mezinárodní komunikace přešly na Kotoučkovou. Osako českou korunu fakticky ztratila.
Ředitel české a slovenské licence Sam Dolce vyjádřil nad celou situací zklamání. A není divu, organizace přišla o měsíce přípravné práce. Osako vyhrála národní finále 16. června 2026 a do světového finále 24. listopadu měla původně 161 dní. Kotoučková jich dostala 34.
Co se dělo za kulisami
Veřejné prohlášení Osako je formulované diplomaticky, ale české prostředí soutěží krásy idylické rozhodně není. Sam Dolce už v květnu 2026 v rozhovoru pro Aplausin otevřeně mluvil o osobních útocích na finalistky, tvrdé kritice vůči Sophii Osako i rivalitě s konkurenční soutěží. Slovo „peklo“ padlo přímo v titulku.
Přímý důkaz, že právě tato atmosféra vedla k říjnovému odstoupení, ale neexistuje. Prohlášení hovoří o „vzájemné dohodě“ mezi Osako a vedením soutěže. Dolce v minulosti opakovaně zdůrazňoval, že soutěže se nemají veřejně shazovat, a této linii zůstal věrný i teď, když odmítl spekulovat o pozadí rozhodnutí.
Kotoučková: talent s minimem času
Dominika Viktorie Kotoučková není neznámé jméno. Studentka biomedicíny a drezurní jezdkyně obstála v národním finále natolik, že si vysloužila pozici první vicemiss. Jenže mezi „být připravená převzít titul“ a „skutečně ho převzít 34 dní před světovým finále“ je propastný rozdíl.
Standardní příprava zahrnuje:
- výběr a úpravu soutěžních šatů a národního kostýmu,
- mediální trénink a přípravu na rozhovory s porotou,
- cestovní logistiku a aklimatizaci,
- budování mezinárodní viditelnosti na sociálních sítích.
Pro srovnání, které jsme v Redakci VIPŽivot vytvořili: Osako měla za sebou zkušenost z Miss Grand International 2023, kde se dostala do první dvacítky. Kotoučková takové mezinárodní měřítko nemá. Podle nás je její šance na dílčí umístění reálná (české reprezentantky se v historii soutěže opakovaně dostávaly do první desítky), ale časový handicap je objektivně její největší soupeř.
Precedent, který není tak ojedinělý
V českém kontextu jde o bezprecedentní situaci. Na světové úrovni ale Miss Universe Organization podobný scénář řešila: v listopadu 2024 oficiálně oznámila stažení kandidátky Panamy z mezinárodní soutěže. Systém na to tedy pamatuje. Klíčové je, zda země včas pošle náhradu, a Česko to stihlo.
Jubilejní 75. ročník Miss Universe hostí San Juan v aréně Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Podle oficiálního ticketingu se finále koná 24. listopadu 2026 a na pódiu se sejde přes 130 reprezentantek z celého světa.
Kotoučková bude mít na sobě českou šerpu, kterou si nevybrala, která si vybrala ji. Třicet čtyři dní přípravy je málo. Ale někdy právě tlak odhalí, kdo na pódium skutečně patří.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová