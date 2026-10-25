Malá ložnice může díky správným barvám působit mnohem prostorněji. Světoví designéři mají své jasné favority

I malá ložnice může působit větším a skutečně útulným dojmem. Stačí pouze sáhnout po těch správných barvách a výsledek bude dokonalý.
Každý domov by měl být místem, kde se jeho obyvatelé cítí dobře a útulně. Základem je proto správné rozvržení místností, design jednotlivých prostorů a také zvolení vhodného barevného ladění.
Těžší to však bývá v případě, že máte místnosti menší, a přesto si přejete, aby měly maximálně útulný a příjemný vzhled. Toho však lze dosáhnout například výběrem správné barvy. I malá ložnice může působit větším dojmem
Pokud vás u vás doma trápí malé místnosti, nemusíte hned věšet hlavu. I s těmi se totiž dá pracovat a lze z nich vytvořit dokonale útulné pokoje, v nichž se budete cítit dobře.
Hodně vám napomůže také výběr těch správných barev, které se postarají o to, že se celá místnost opticky zvětší, a bude tak působit prostorněji. S tímto výběrem proto radí špičkoví designéři, kteří přesně ví, co a jak k sobě ladí a čím dosáhnete kýženého dojmu větší místnosti. Laďte ji do černobílé
Jedním z nejjednodušších způsobů, kterými lze místnost opticky zvětšit, je použití klasického kontrastu černé a bílé. Bílá má totiž dokonalou funkci pomyslného rozšíření a
kontrastní černé prvky jenom napomohou k dotvoření celkového dojmu. Bílá také mnohem lépe udržuje světlo, a tak bude celá ložnice perfektně prosvětlená a bude působit útulným dojmem.
Zvolte světle růžové odstíny
Další možností, jak celou ložnici opticky zvětšit a dodat jí pořádnou dávku útulnosti, může být také použití světlých růžových tonů.
Ty jsou totiž měkké a pro oko velmi příjemné. Navozují tak dojem pohodlí a komfortu. Pokud navíc použijte stejnou barvu na stěny a strop, váš mozek nebude tolik vnímat rohy a celá místnost bude působit mnohem prostornějším dojmem. Fotografie: Freepik Použijte tmavé barvy
Opakem bílých a jasných barev jsou ty tmavé, které se na první pohled mohou zdát neútulné a do malých místností nevhodné. Opak je však pravdou –
i malé tmavé místnosti mohou navodit pocit pohodlí. Pokud totiž zvolíte správný odstín pro stěny i strop, rozostříte tím rohy, čímž se celá místnost jakoby otevře a bude působit prostorněji. Když poté celý design dotvoříte správnými doplňky, bude vše přesně akorát. Neutrální šedá jako ideální volba
Další barvou, která se pro malé místnosti hodní přímo dokonale, je světle šedá. Tu můžete sehnat hned v několika různých odstínech a vybrat si tak ten, který se vám líbí nejvíc.
Tato barva je velmi neutrální, takže se skvěle kombinuje. Z ložnice tak můžete mít svou vlastní oázu klidu, modernosti ale i retro stylu. Cokoliv se vám líbí, je se šedým podkladem možné. Fotografie: Freepik Zemité tóny dodají pocit prostoru
Další neutrální volbou mohou být také zemité odstíny hnědé, oranžové nebo červené. Ty se velmi dobře kombinují s béžovou a také s dalšími odstíny té samé barvy. Vzniká tak
neutrální dojem, který však pro oči působí rozšiřujícím dojmem. Tyto barvy rovněž evokují klid a pohodlí, takže jsou též skvělou volbou pro zútulnění ložnice.
Zdroj:
Livingetc
The post
Které jsou ty nejlepší barvy pro malé ložnice? Odborníci i světoví designéři mají jasno appeared first on BydlímeÚtulně.cz.