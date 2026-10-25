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Malá ložnice může díky správným barvám působit mnohem prostorněji. Světoví designéři mají své jasné favority

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I malá ložnice může působit větším a skutečně útulným dojmem. Stačí pouze sáhnout po těch správných barvách a výsledek bude dokonalý.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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