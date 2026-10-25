Po boji o život už tu nemusel být, lékaři rodině řekli, ať počítá s nejhorším: Jan Kanyza slaví 79. narozeniny

Po boji o život už tu nemusel být, lékaři rodině řekli, ať počítá s nejhorším: Jan Kanyza slaví 79. narozeninyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jan Kanyza doslova utekl hrobníkovi z lopatyZdroj: herminapress
Článek byl publikován 25.10.2026 11:20
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