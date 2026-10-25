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Po boji o život už tu nemusel být, lékaři rodině řekli, ať počítá s nejhorším: Jan Kanyza slaví 79. narozeniny

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Herec Jan Kanyza dnes slaví 79. narozeniny. Ještě nedávno přitom jeho blízcí prožívali chvíle plné strachu. Po kolapsu skončil v nemocnici, kvůli infekci upadl do kómatu a lékaři rodině doporučili připravit se na nejhorší. Z kritického stavu se naštěstí dostal a postupně se vrací k běžnému životu.
Jan Kanyza doslova utekl hrobníkovi z lopaty

Jan Kanyza doslova utekl hrobníkovi z lopaty

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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