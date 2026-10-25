Moderní Rozum a cit je krásnou telenovelou. Každému se jednou poštěstí najít svůj „match“

Bez Kate Winslet, Hugha Granta či Alana Rickmana přichází do kin moderní, tentokrát ryze ženská adaptace možná nejvýznamnějšího literárního díla Jane Austen. Rozum a cit (Sense and Sensibility) od režisérky Georgie Oakley kvůli sychravé podzimní premiéře asi nespasí příliš nadcházejících maturantů z češtiny, ale publiku může v období nuznější nabídky příjemně posloužit. Ač 130minutový film lehce tápe mezi vznešenou dobovou literaturou a pózující červenou knihovnou, shromáždění herci a herečky i zvýrazněný humor odvádějí svou práci více než solidně.
Knižní Rozum a cit z počátku 19. století asi nemusíme obsáhle popisovat. Austen v něm představila tři sestry Dashwoodovy – nejstarší Elinor (Daisy Edgar-Jones), prostřední Marianne (Esme Creed-Miles) a nejmladší Margaret (Bodhi Rae Breathnach) – stěhující se s maminkou (Caitriona Balfe) z honosného panství po smrti svého tatínka a manžela. Ženám tehdy dědičné právo ze starodávného patriarchálního principu nepřálo a musely se spoléhat na to, že životní perspektivu jim obstará princ na bílém koni disponující majetky, jenž navíc, řečeno dnešní výstižnou hantýrkou, nebude „úplnej vůl“ a samý „red flag“.
Také nový filmový Rozum a cit vodí sestrám na práh pohledné nápadníky s vytříbenou mluvou, přičemž hlavně mladý sebejistý Willoughby (Frank Dillane) umí žádané Marianne pochlebovat tak, že každé slovo zní jako báseň mířená na její spanilou sličnost. Prostřední sestra zahoří první mladickou láskou a starší Elinor tomu poněkud závistivě přihlíží. Její „vyvolený“ Edward Ferrars (George MacKay), bratr velmi neoblíbené švagrové, tedy ženy nevlastního bratra Dashwooda, totiž naopak trpí pozoruhodnou slovní zácpou. Mezi ním a Elinor to v prvním aktu před nuceným vystěhováním jiskří tolik, že tím skoro vzplanou okolní nádherné lesy, a už v tu chvíli je zřejmé, že s obsazením hlavních, už dávno kanonických postav se nynější tvůrkyně strefily. Zatímco Edgar-Jones loupe očima směrem k vytouženému jinochovi, MacKay, jenž zvládl hrdinsky doručit zásadní vojenský příkaz v 1917, je od prvního setkání viditelně zmítaný rozpaky, jimž neobeznámený divák zatím nemůže porozumět.
Za oba tragické nikoli milence, nýbrž spíše sympatizanty, ostatně promlouvá samotná doba a její psaná i nepsaná pravidla. Nejen ženy, čekající na vyslovení a nabídku ke spásnému sňatku, jsou jimi trvale svázané – také muži často nesou těžké břímě, ať už jde o plnění vůle svých rodičů a tedy držitelů pozemkových či peněžních aktiv, nebo (a to je jako vždy náročnější) o emoční jizvy na srdíčku. Na scéně se brzy objevuje také málomluvný a distingovaný plukovník Brandon (Herbert Nordrum), jemuž nápadně učaruje Marianne, dívka nepopiratelně vášnivější a bezprostřednější než on sám. Jenže z druhé strany mnohem šarmantněji útočí Willoughby a plukovník Brandon ustrne v podobné situaci jako starší sestra Elinor – také ona je lapená v milostném trojúhelníku, když vyjde najevo, že Ferrars je zaslíbený jinde.
To, co dobový text Austenové činí nejvíce nadčasovým, je v novém filmovém převyprávění koncentrované velmi hustě. Dostáváme příběh o rozmanitých a bohužel většinou nešťastných prvních láskách, které emočně formují lidské dozrávání zkrátka nejvýznamněji. I když jsou na světě pořád věci jako válka, perzekuce a genderová nespravedlnost, nic nedokáže člověka pošramotit tak jako zrada a zklamání v místech, která se ve věku nekontrolovatelně vypučených vášní hojí nejpomaleji. Rozum a cit je i po dvou stech letech jednoduše srozumitelným svědectvím z perspektivy žen, jimž společnost odebrala autonomii, které ovšem snadno vztáhneme na jakoukoli dobu, v níž lidé píšící milostné dopisy nebo swajpující na online seznamkách hledají svou vysněnou shodu.
„Hned jsem věděla, že jste ‚match‘!“, vykřikuje v jednu chvíli zábavná postava paní Jenningsové v podání Fiony Shaw, největší londýnské i venkovské drbny 19. století. Ač nejde o gramatický výstřelek moderní mluvnice, scénář Diany Reid tím jazykově zohledňuje dnešní tinderové klima a posílá publiku dvojznačný vtípek, což ale pokradmu provádí v celém průběhu. Také dodnes oblíbená filmová verze Rozumu a citu z roku 1995, kterou s tehdy stále ještě zrajícími britskými hvězdami natočil Ang Lee, se vůbec nebránila humoru a nadsázce. Přece však z jejích dialogů nečpěla taková ambivalence ohledně toho, co si o nich adaptující autor(ka) vlastně myslí.
Mluva z principu nadčasových postav je v moderním snímku archaická a básnická v tom stylu, jak ji Austen roku 1811 přisoudila lidem pohybujícím se ve vyšších společenských sférách, kteří vedle dřímání u venkovského krbu také obráží třpytivé londýnské plesy. Právě při tanečních kostýmních večerech se ostatně formují důležité vztahové motivy, a to souzní s tradiční funkcí plesu jako zásadní společenské události, která umožnila filtrovat třeba i skryté touhy skrze noblesní a perfektně organizovaný pohyb na parketu. Je tedy přirozené, že takto postavení lidé hovoří spíše ve zdvořilostních frázích, které neprozradí jejich pravé pocity a nezavdají záminku k nabourání vlastní veřejné cti.
Není ale každá navenek projevovaná vášeň a zásadová gesta jen falešnou pózou, jak před Marianne tvrdí přízemní a zdrženlivý Brandon? Zatímco rozum je často řízený tím, jak nás vidí a co nám povolí naše okolí, citům tak snadno neporučíte a jejich neobratné potlačování dává průchod komunikaci, v níž publikum faleš odhalí. Nejenže příběh neopomíjí jednoznačně komické figury, které buď životní vášeň deklamují přespříliš žoviálně, nebo naopak postrádají byť i ždibec entuziasmu a dokážou jen zírat do novin či zmiňovat stav počasí, ale i samotné sestry a jejich nápadníci se svou mluvou dialogům jakoby vysmívají. Nepatřičnost vznešených, ale v součtu prázdných slov je podstatou zdánlivě nenaplnitelných individuálních tužeb a scénář nám často dává vydechnout, když především impulzivní, přírodní Marianne ztopořený dialog obratem přežvýká v ironickém stylu.
Nový Rozum a cit tedy původní látku také výsměšně komentuje a vydává se na tenký led postmoderní, napohled však stoprocentně uctivé adaptace. Tvůrkyním naštěstí můžeme přiznat, že jejich cit pro postavy v důstojně pózující telenovele předviktoriánské doby překonává rozum, s nímž se látku snaží přizpůsobit kultuře velkých sebeshazujících gest. Nekončící série poměrně statických konverzačních scén, prokládaná bezesporu krásnými krajinnými záběry, duševním napojením na přírodní energii i scénou jako z Barryho Lyndona, by byla úmorná bez promyšleného jazyka, který se nebojí s touto kanonickou červenou knihovnou experimentovat. Také díky výborným hercům (hvězdou je nakonec Esme Creed-Miles) film lidsky prožijeme s hrdinkami, které možná nejsou až tak vrstevnaté jako sestry v Malých ženách, ale v panoptiku více či méně povědomých individuí s falešnou dobovou zástěrou jim prostě ten „match“ přejeme. Nechť se „hluboký respekt“ a „nezkalené přátelství“ všem promění v něco mnohem, mnohem upřímnějšího.
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