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Moderní Rozum a cit je krásnou telenovelou. Každému se jednou poštěstí najít svůj „match“

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Bez Kate Winslet, Hugha Granta či Alana Rickmana přichází do kin moderní, tentokrát ryze ženská adaptace možná nejvýznamnějšího literárního díla Jane Austen. Rozum a cit (Sense and Sensibility) od režisérky Georgie Oakley kvůli sychravé podzimní premiéře asi nespasí příliš nadcházejících maturantů z češtiny, ale publiku může v období nuznější nabídky příjemně posloužit. Ač 130minutový film lehce tápe mezi vznešenou dobovou literaturou a pózující červenou knihovnou, shromáždění herci a herečky i zvýrazněný humor odvádějí svou práci více než solidně.
Moderní Rozum a cit je krásnou telenovelou. Každému se jednou poštěstí najít svůj „match“

Moderní Rozum a cit je krásnou telenovelou. Každému se jednou poštěstí najít svůj „match“

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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