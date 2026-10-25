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Dokonalý český samopal vzor 58. Pro světové války byl zkrátka až příliš dobrý

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Dennívýzva
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Když se řekne východní blok a útočná puška, devíti z deseti lidí na světě okamžitě naskočí sovětský kalašnikov. Československá armáda však v padesátých letech odmítla tupě převzít moskevskou licenci a postavila vlastní zbraň, která legendární AK-47 předčila v hmotnosti, kultivovanosti střelby i střelecké pohotovosti. Přesto se z geniálního samopalu vzor 58 nestal celosvětový vládce bojišť. Československý konstrukční klenot totiž nakonec doplatil na to nejcennější, co nabízel, tedy na svou vlastní dokonalost a neústupnou technologickou pýchu.
Samopal vzor 58 se sklopnou ramenní opěrkou vystavený z profilu

Samopal vzor 58 se sklopnou ramenní opěrkou vystavený z profilu

Zdroj: BrokenSphere / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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