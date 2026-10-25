Dokonalý český samopal vzor 58. Pro světové války byl zkrátka až příliš dobrý

Když se řekne východní blok a útočná puška, devíti z deseti lidí na světě okamžitě naskočí sovětský kalašnikov. Československá armáda však v padesátých letech odmítla tupě převzít moskevskou licenci a postavila vlastní zbraň, která legendární AK-47 předčila v hmotnosti, kultivovanosti střelby i střelecké pohotovosti. Přesto se z geniálního samopalu vzor 58 nestal celosvětový vládce bojišť. Československý konstrukční klenot totiž nakonec doplatil na to nejcennější, co nabízel, tedy na svou vlastní dokonalost a neústupnou technologickou pýchu.
Rozdíl na první pohled skoro nepoznáte. Zahnutý zásobník, dřevěné či pažbové části v podobných odstínech a charakteristická silueta pěchotní zbraně z dob studené války. Jenže jakmile vezmete obě pušky do ruky a prozkoumáte jejich vnitřnosti, narazíte na dva naprosto odlišné světy. Zatímco sovětský Avtomat Kalašnikova vznikal jako robustní kladivo pro masové armády branců, československý samopal vzor 58 představoval precizní puškařské dílo.
Když se v padesátých letech v rámci Varšavské smlouvy sjednocovala ráže na sovětský náboj 7,62 × 39 mm vzor 43, Moskva očekávala, že satelitní státy poslušně zavedou její AK-47. Poláci, Maďaři, Rumuni i východní Němci tak skutečně učinili. Československo se ovšem vzepřelo. Konstruktér Jiří Čermák v brněnské Konstruktě zahájil v roce 1956 vývoj pod krycím názvem Koště a výsledkem byl samopal vzor 58, který byl oficiálně zaveden rozkazem ministra národní obrany 10. února 1959.
Jak připomínají dobové materiály a
výuková dokumentace Vojenského historického ústavu Praha, armádní zadání požadovalo zbraň s prázdným zásobníkem o váze pouhých 3,05 kilogramu. To byl pro tehdejší konstruktéry šibeniční limit, jehož splnění si vynutilo použití špičkových legovaných ocelí a revoluční přístup k detailům. Kilo dolů a frézovaný zázrak z Uherského Brodu
Prvním a naprosto zásadním triumfem české konstrukce byla hmotnost. Původní sovětský AK-47 s frézovaným pouzdrem vážil bez nábojů zhruba 4,3 kilogramu. Teprve modernizovaná verze AKM, vyráběná lisováním z ocelového plechu, srazila váhu prázdné zbraně k hodnotě kolem 3,14 kilogramu.
Československý vzor 58 přitom vážil pouhých 2,91 kilogramu ve verzi se sklopnou ramenní opěrkou a 3,1 kilogramu s pevnou pažbou. A to nejpozoruhodnější spočívalo ve faktu, že jeho pouzdro závěru nebylo lisované z tenkého plechu, nýbrž složitě třískově obráběné z jednoho jediného kusu kvalitní oceli. Zbrojovka v Uherském Brodě dokázala odfrézovat každý přebytečný gram kovu tak mistrně, že vytvořila pevnou a tuhou schránku lehčí než sovětský plechový výlisek.
Sovětský kalašnikov v modernizované verzi AKM s lisovaným tělem. Masivní nosič závorníku pevně spojený s pístem způsoboval při střelbě znatelnější zpětný ráz. Swedish Army Museum / Wikimedia / CC BY 4.0
Další obrovskou úsporu přinesly zásobníky. Sověti dodávali ke kalašnikovům těžké ocelové zásobníky vážící přes 330 gramů. Českoslovenští inženýři navrhli zásobník z lehké hliníkové slitiny s hmotností pouhých 185 gramů. Když si pěšák na celodenní pochod navěsil do sumek čtyři plné zásobníky a vzal zbraň do rukou, táhl na sobě o celé kilo a půl méně železa než jeho sovětský protějšek. Kdo někdy šlapal třicet kilometrů v blátě a plné polní, ten moc dobře ví, jaký propastný rozdíl takové kilo představuje. Zahraniční pozorovatelé a filmaři přitom obě zbraně dodnes házejí do jednoho pytle, ačkoliv
československý vzor 58 nemá s kalašnikovem společný téměř jediný díl.
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Propastný rozdíl panoval také v mechanice střelby. Kalašnikov vsadil na dlouhý chod plynového pístu, který je napevno spojený s masivním nosičem závorníku. Při každém výstřelu letí vzad obrovský kus oceli. Těžká pohyblivá hmota naráží do zadní části pouzdra, prudce posouvá těžiště zbraně a způsobuje pověstný divoký ráz, který zbraň při střelbě dávkou strhává nahoru a doprava.
Jiří Čermák zvolil zcela jinou cestu. Plynový píst vzoru 58 má krátký krok a vlastní vratnou pružinu. Po výstřelu píst pouze předá krátký dynamický impuls nosiči závorníku a okamžitě se vrací na své místo. Pohybuje se tak podstatně menší hmota.
Také samotné uzamčení závěru funguje na odlišném principu. Zatímco kalašnikov spoléhá na otočný závorník se dvěma ozuby, vzor 58 využívá nesenou sklopnou závoru. Jak podrobně shrnují technické analýzy a mezinárodní přehledy zbraní, například
technická dokumentace útočné pušky vz. 58, celá sestava závěru měla o třetinu nižší váhu než u sovětského protějšku. Bicí mechanismus navíc nepoužívá otočné kladívko jako sovětská puška, ale přímoběžný úderník, který se pohybuje čistě v ose hlavně. Díky tomu je chod spouště hladký a lineární. Při střelbě jednotlivými ranami byl vzor 58 výrazně klidnější, přesnější a umožňoval střelci mnohem rychlejší návrat mířidel na cíl. Záchyt závěru a pásky: když v boji rozhodují vteřiny
Pokud byste postavili československého vojáka a sovětského střelce k rychlostnímu střeleckému souboji, kalašnikov by tvrdě narazil na svou taktickou neohrabanost. Nejlépe to vystihuje okamžik, kdy ve zbrani dojdou náboje.
U AK-47 závěr po posledním výstřelu normálně dopředu uzavře prázdnou komoru. Střelec v bitevní vřavě mačká spoušť a ozve se jen suché cvaknutí. Teprve tehdy zjistí, že má prázdno. Musí vyjmout prázdný zásobník, nasadit plný, uvolnit ruku ze spouště, natáhnout závěr úplně dozadu a teprve pak může pokračovat v boji.
Československé sumky na zásobníky pro samopal vzor 58. Slitinové schránky ušetřily vojákovi při plném palebném průměru stovky gramů zátěže. Chekotay / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Vzor 58 disponuje geniálním záchytem závěru. Jakmile vystřelíte třicátý náboj, podavač zásobníku nadzvedne záchyt a závěr zůstane bezpečně viset v zadní poloze. Střelec okamžitě periferním viděním pozná otevřené okénko a prázdnou zbraň. Po vložení čerstvého zásobníku stačí natahovací páku jen nepatrně popotáhnout vzad nebo stlačit páčku, závěr bleskově vletí dopředu a zbraň je okamžitě připravena ke střelbě.
Československá puška navíc nabízela ještě jednu zapomenutou výhodu. Nosič závorníku má vyfrézované drážky pro standardní desetinábojové pásky. Pokud voják neměl po ruce nabitý náhradní zásobník, nemusel náboje do vyjmuté schránky tlačit pracně po jednom jako u AK. Otevřenou zbraň jednoduše shora napáskoval třemi rychlými pohyby přímo ze sumky a mohl střílet dál.
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Při tomto srovnání se přímo nabízí otázka, proč se vzor 58 nerozšířil po planetě ve stovkách milionů kusů jako jeho sovětský konkurent. Odpověď skrývá hořký a provokativní paradox. Československá zbraň byla totiž pro světovou nadvládu až příliš dobrá.
Kalašnikov byl konstruován s obrovskými vůlemi mezi součástkami. Ruský inženýr počítal s tím, že zbraň bude vyrábět venkovan v nevalně vybavené továrně a střílet z ní bude negramotný branec, který v životě neviděl čistící šňůru a samopal protáhne pískem, říčním bahnem i močálem. AK-47 bylo ošklivé, těžké a hrubé, ale dokázalo střílet téměř za jakýchkoliv podmínek zanedbané údržby.
Vzor 58 byl naproti tomu ušlechtilý stroj. Přesné tolerance a jemná sklopná závora vyžadovaly disciplinovaného vojáka, který chápe základy údržby a zbraň pravidelně maže. Jakmile se do mechanismu dostaly jemné pouštní nečistoty a chybělo mazání, kultivovaný český systém byl náchylnější k závadám než sovětské ocelové pádlo. Pro partyzánské války v džunglích třetího světa se vzor 58 zkrátka příliš nehodil.
Skutečná noční můra se však odehrála na úrovni koaliční logistiky. Československo sice splnilo politický příkaz a přijalo sovětský náboj, ale konstruktéři navrhli vlastní hliníkový zásobník se záchytem závěru. Kvůli tomu měly zásobníky odlišné rozměry i úhel záchytu. Pokud by vypukla horká válka mezi Varšavskou smlouvou a vojsky NATO, československý voják by si uprostřed bojiště nemohl vzít zásobník od padlého sovětského, polského ani východoněmeckého spolubojovníka. Naše konstrukční suverenita a pýcha vytvořily vynikající solitéru, která však v koaličním boji znamenala logistickou past. Jak později ukázaly
zkoušky modernizovaného systému LADA, armáda musela nakonec u dalších generací ustoupit a sjednotit zásobníkové šachty se sovětským standardem.
A vrcholná historická ironie? Zbraň vyvinutá pro obranu socialistického tábora před západním imperialismem zažila svůj největší komerční triumf po pádu železné opony ve Spojených státech amerických. Když tamní civilní střelci objevili samonabíjecí verze vzoru 58, byli nadšeni lehkostí, přesností a frézovaným zpracováním. Dnes se česká puška prodává na americkém trhu za několikanásobek běžných klonů AKM. Přesto se jí v zahraničních filmech a počítačových hrách dodnes posměšně říká český kalašnikov. Konstrukce, která sovětskou legendu ve všem podstatném překonala, tak v očích světové veřejnosti zůstala uvězněna ve stínu stroje, jímž v hloubi duše nikdy nebyla.