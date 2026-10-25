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Signál z videochůvičky odhalil týrání chlapců. Kauza Kuřim odkryla i falešnou identitu Barbory Škrlové alias Aničky

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Náhodný signál z chůvičky v Kuřimi odhalil kruté mučení dvou chlapců, za kterým stála skupina šesti dospělých. Policie odkryla i síť falešných identit.
Barbora Škrlová a Kateřina Mauerová

Barbora Škrlová a Kateřina Mauerová

Zdroj: FOTO:Suigenerissubs289, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:17

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