Signál z videochůvičky odhalil týrání chlapců. Kauza Kuřim odkryla i falešnou identitu Barbory Škrlové alias Aničky

Když se obyvatel Kuřimi na jaře roku 2007 pokusil naladit dětskou chůvičku, nechtěně zachytil signál ze sousedního domu. Odhalil tak dlouhodobé organizované mučení dvou chlapců, do kterého se zapojilo celkem šest dospělých osob. Případ odhalil propracovaný systém falešných identit i manipulaci úřadů a nakonec vedl ke změně české legislativy.
Náhodný objev u sousedů
Dne 7. května roku 2007 zachytil obyvatel rodinného domu v Kuřimi na své elektronické videochůvičce cizí signál ze sousedního objektu. Místo vlastního novorozence spatřil na obrazovce spoutaného nahého chlapce ležícího na zemi a okamžitě kontaktoval policii. Vyšetřovatelé vzápětí v domě objevili týrané bratry Ondřeje a Jakuba společně s údajně třináctiletou dívkou Aničkou, kterou matka chlapců Klára Mauerová vydávala za svou adoptivní dceru. Všechny tři nalezené osoby putovaly po zásahu do péče azylového zařízení Klokánek.
Hned první noc po umístění do krizového centra Anička beze stopy zmizela, což policii přivedlo ke zjištění její skutečné totožnosti. Ve skutečnosti se jednalo o tehdy třiatřicetiletou Barboru Škrlovou, které rodina Mauerových za pomoci dalších osob vytvořila zcela novou identitu.
Změna identity Barbory Škrlové
Po svém útěku se Barbora Škrlová nejprve objevila na českém velvyslanectví v Dánsku, odkud však na několik dalších měsíců znovu zmizela. Zadržet se ji podařilo až v lednu roku 2008 v Norsku, kde podstoupila další radikální proměnu vzhledu a nově se vydávala za třináctiletého chlapce Adama. V této roli dokázala celých pět měsíců navštěvovat místní základní školu, aniž by tamní pedagogové pojali sebemenší podezření ohledně jejího skutečného věku. Hned po svém odhalení a zadržení pak putovala zpět do České republiky.
Vyšetřování mezitím rozkrylo rozsah mučení, kterému šestice dospělých podrobovala oba chlapce od léta roku 2006 v Brně, Kuřimi a na chatě ve Veverské Bítýšce. Pachatelé je zavírali do plastových i kovových psích klecí, pálili je cigaretami, topili je a nutili je odřezávat si z vlastního těla kusy masa. Jeden z chlapců si dokonce musel lehnout do vykopané jámy a předstírat mrtvého, aby pachatelé jeho sourozence co nejvíce vyděsili. Skutečný motiv těchto krutostí se policii nikdy nepodařilo spolehlivě objasnit.
Organizované mučení bez jasného motivu
Vyšetřovatelé pracovali s verzemi o vytváření osob se zlomenou vůlí, produkci dětské po*nografie i napojení na náboženskou sektu odštěpenou od Hnutí Grálu, což se u soudu jednoznačně neprokázalo. Klára Mauerová jednala především podle instrukcí záhadného muže označovaného jako Doktor, se kterým komunikovala výhradně prostřednictvím textových zpráv. Policie později zjistila, že za touto přezdívkou se skrývala její vlastní sestra Kateřina Mauerová, jež celé mučení pod falešnou identitou z pozadí řídila.
Brněnský krajský soud uložil na podzim roku 2008 šesti obžalovaným tresty odnětí svobody v celkové délce dvaačtyřiceti let. Kateřina Mauerová dostala desetiletý trest a matka chlapců Klára o rok méně. Barbora Škrlová i Jan Turek odešli s pětiletým trestem a další dva aktéři dostali tresty sedmileté a šestileté. Všichni odsouzení se již dostali na svobodu. Matka chlapců opustila opavskou věznici v říjnu roku 2013 a její sestra ji následovala na podmínku v létě následujícího roku.
Následky pro pachatele a oběti
Týraní bratři, kterým je v současnosti 27 a 29 let, skončili po sérii soudních rozhodnutí natrvalo v pěstounské péči svých prarodičů. Jejich otec dostal podmíněný trest za to, že zpronevěřil čtyřiadvacet tisíc korun z jejich odškodného a peníze si ponechal na vlastním účtu. Celý případ měl výrazný dopad na českou legislativu. Zpočátku publikované detailní informace o obětech urychlily v roce 2009 přijetí takzvaného náhubkového zákona chránícího identitu nezletilých.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ct24.ceskatelevize, zoom.iprima, irozhlas, vyskovsky.denik, cs.wikipedia).