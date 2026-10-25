Hodíme se k sobě, miláčku: Natáčení provázela reálná vztahová krize a následný rozchod i ostrý spor Menšíka s režisérem

Hodíme se k sobě, miláčku...?, FOTO: Zdeněk Dukát , distr. TV Nova Hodíme se k sobě, miláčku...?, FOTO: Zdeněk Dukát , distr. TV Nova Hodíme se k sobě, miláčku...?, FOTO: Zdeněk Dukát , distr. TV Nova Hodíme se k sobě, miláčku...?, FOTO: Zdeněk Dukát , distr. TV Nova
V komedii Hodíme se k sobě, miláčku…? z roku 1974 procházejí hlavní hrdinové manželskou krizí. Stejným osobním problémem si v té době procházeli i jejich představitelé Jana Brejchová a Vlastimil Brodský. Ti se po natáčení skutečně rozešli. Počítač hledá dokonalého partnera
Manželé Viktor a Marta Tomášovi už po deseti letech společného soužití pociťují vyhoření. Když na výročí seznámení navštíví Martinu kamarádku Alenu, překvapí je její nečekaně idylické třetí manželství. Alena se jim svěří, že si tentokrát nechala ideálního partnera vybrat vědeckou metodou pomocí počítače v kybernetickém ústavu. Pochybující manželé se rozhodnou stroj také vyzkoušet, ale výsledek ukáže, že se k sobě vůbec nehodí. Navzdory varováním se proto oba vydají na schůzky s novými, počítačem vybranými partnery, což odstartuje sérii bláznivých záměn a nedorozumění.
Brodský s Brejchovou tvořili ve skutečnosti manželský pár už deset let. Během práce na filmu spolu ale mimo záběry téměř nekomunikovali a nedlouho po dokončení snímku se rozešli. Obdobně mlčenlivý vztah panoval v zákulisí i u druhého hereckého páru. Iva Janžurová a František Peterka ztvárnili manžele vůbec poprvé, ale mimo kameru spolu nepromluvili ani slovo. O přestávkách seděli v šatně, kde si herečka četla nebo pletla a Peterka se věnoval knize. Na plátně jim to ovšem ladilo natolik, že je režisér Schulhoff obsadil jako partnery i do svých dalších slavných komedií Zítra to roztočíme, drahoušku…! a Co je doma, to se počítá, pánové…
Ostrý konflikt omezil instalatéra
Další napětí na place vyvolal Vladimír Menšík v roli instalatéra Franty Vencla. Herec rád improvizoval a upravoval si repliky, jenže režisér Petr Schulhoff byl pověstný tvrdým vyžadováním přesného dodržování scénáře a nerad přijímal i dobré nápady. Dva rozdílné přístupy vyústily v ostrý spor, po kterém Menšík prohlásil, že by roli nikdy nevzal, kdyby věděl, co ho čeká. Režisér mu následně omezil prostor ve filmu a v žádném dalším společném projektu se už nikdy nepotkali.
Komedie mohla mít dokonce volné pokračování. V kinech film vidělo přes 850 tisíc diváků a vydělal zhruba pět milionů korun. Schulhoff proto začal psát druhý díl, ale práci přerušila vážná nemoc. Zhoršující se zdravotní stav režisér psychicky neunesl a spáchal sebevraždu.
Oklamali kameru páskovými magnetofony
Filmaři pracovali s velmi úsporným rozpočtem ve výši přes tři miliony korun. Podařilo se jim ušetřit a dokončit natáčení dříve, čímž splnili dobový socialistický závazek. Rozpočet se projevil i na výpravě. Supermoderní sálový počítač, který hrdinům hledá ideální partnery, vytvořili architekti pomocí modré stěny osazené běžnými páskovými magnetofony Tesla B70 tuzemské výroby. Skutečné sálové počítače té doby sice s magnetickými médii pracovaly, ale kotouče se otáčely i v protisměru, což přístroje ve filmu nedělají.
Téměř všechny venkovní záběry vznikaly v Praze, zejména na Malé Straně a Starém Městě. Byt kamarádky Aleny sídlil v Kolovratských zahradách, i když po odchodu z návštěvy vyjdou hrdinové z úplně jiného domu na opačné straně Hradčan. Viktor navíc šéfoval železářství, které stálo hned vedle známého domu U Rotta a tuto pozici si udrželo od poloviny 19. století až do 90. let 20. století. Proslulé domácí spotřebiče zastoupila lednice Calex, jejíž kvalita přispěla k tomu, že výrobce po roce 1989 její produkci obnovil.
Komedii uvede TV Nova v neděli 25. října od 11:40.
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