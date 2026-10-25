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Hodíme se k sobě, miláčku: Natáčení provázela reálná vztahová krize a následný rozchod i ostrý spor Menšíka s režisérem

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V komedii Hodíme se k sobě, miláčku...? z roku 1974 zažívali Vlastimil Brodský a Jana Brejchová vztahovou krizi. Vladimír Menšík se pohádal s režisérem.
Hodíme se k sobě, miláčku...?

Hodíme se k sobě, miláčku...?

Zdroj: FOTO:Zdeněk Dukát , distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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