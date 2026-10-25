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Invazní škeblice vytlačuje původní druhy mlžů, dorůstá až do délky 25 centimetrů

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Mezi invazní druhy nepatří jen nutrie nebo mýval. Problém v Brdech dělají i mlži, konkrétně škeblice asijská. Do Evropy se rozšířila společně s násadami býložravých ryb. Rychle se množí a je velmi přizpůsobivá. Dokáže tak přežívat v rybnících i přehradách, kde vytlačuje původní druhy.
Invazní škeblice vytlačuje původní druhy mlžů, dorůstá až do délky 25 centimetrů

Invazní škeblice vytlačuje původní druhy mlžů, dorůstá až do délky 25 centimetrů

Zdroj: CHKO Brdy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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