Reklama
Je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu? Tohle vám chtějí vzkázat instalatéřiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Instalatéři se překvapivě neshodnou, jestli vroucí voda z hrnce odpadu ublíží. Jedni […]
Je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu? Tohle vám chtějí vzkázat instalatéři
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 25.10.2026 10:13
Reklama
Prošli jsme nabídku řemeslníků a zeptali se, kolik stojí rekonstrukce koupelny. Tady jsou ceny na rok 2026
Kdo letos plánuje novou koupelnu, většinou obvolá několik firem a pak nevěřícně […]
„Nechávat dvířka pračky otevřená, nebo zavřená?” Správnou odpověď prozradil odborník na spotřebiče
Vyndáte vyprané prádlo a dvířka zaklapnete skoro automaticky, stejně jako dvířka skříně. […]
Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalem
Šuplík nejde vytáhnout, dvířka sotva dolehnou a na stěnách se usadila bílá […]
Češi objevili náhradu ovesné kaše. Uvaříte ji za 5 minut a zasytí vás až do oběda
Ovesné vločky mají mezi snídaněmi pevné místo, jenže po několika týdnech dokážou […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Krajta: had, který vás neotráví. Jen vás obejme způsobem, po kterém přestanete řešit chemii
Žlutá kočka
dnes, 11:00
7 min
Malá ložnice může díky správným barvám působit mnohem prostorněji. Světoví designéři mají své jasné favority
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:38
3 min
Kde se natáčel F. L. Věk: Rodná Dobruška byla příliš moderní, pražské lokace nahradila jiná místa a města
Výletárium
dnes, 10:34
3 min
Kominíci to vědí, ale málokdo to říká: Komín nezanáší kamna, ale dřevo vybrané nazdařbůh
FVE.info
dnes, 10:31
4 min
Marie Terezie měla jeden velký stravovací zlozvyk. Zřejmě přispěl k její kulaté postavě
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:30
2 min
Reklama
Chelsea nezničil jen vlastní gól a červená karta. Tottenham odhalil problém, který Alonso nevyřešil
Vše o sportu
dnes, 10:30
4 min
Legendární tenistka Navrátilová přišla o miláčka. Oplakává fenku Abby
SportyŽivě
dnes, 10:28
4 min
Hodíme se k sobě, miláčku: Natáčení provázela reálná vztahová krize a následný rozchod i ostrý spor Menšíka s režisérem
V Telce
dnes, 10:25
3 min
„Děsivá situace“ v amerických bankách. Agenti umělé inteligence lezou do účtů klientů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:20
Policie zasahovala v nemocnici. Zadržený muž zbraň neměl
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:20
Reklama
Leona Machálková vynesla průsvitný top. Na křtu Jaroslava Svěceného ukázala podprsenku i dekolt!
Aplausin.cz
dnes, 10:17
1 min
Signál z videochůvičky odhalil týrání chlapců. Kauza Kuřim odkryla i falešnou identitu Barbory Škrlové alias Aničky
kroniQa
dnes, 10:17
3 min
Volal jsem si 14 hodin s chvilkaři. Babiš popsal telefonáty odpůrcům rušení poplatků
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:17
Topíte v krbu dřevem? Využijte popel jako kvalitní hnojivo. Stačí vědět, kde ho můžete bezpečně použít!
Planeta ekonomiky
dnes, 10:15
3 min
Vítězka Miss Universe Česko odmítla reprezentovat zemi na světovém finále. „Je to zklamání pro nás všechny," přiznal ředitel
VIPživot.cz
dnes, 10:13
3 min
Reklama
Umakart měl papírový základ. Paneláková koupelna přesto nebyla krabice od bot
Retro Radar
dnes, 10:13
3 min
Nová Tesla Roadster umí díky technologiím SpaceX létat. Nejdražší verze stojí přes 5,5 milionu, předobjednávky už běží
Mobify.cz
dnes, 10:13
5 min
Je bezpečné lít vroucí vodu do dřezu? Tohle vám chtějí vzkázat instalatéři
Extrafit.cz
dnes, 10:13
4 min
Dokonalý český samopal vzor 58. Pro světové války byl zkrátka až příliš dobrý
Zbrojopis
dnes, 10:12
7 min
Kolena na odpis už ve čtyřiceti? 7 chyb, které jim zbytečně dávají zabrat
Poudree.cz
dnes, 10:10
4 min
Reklama
Konec kuchyní oddělených skleněnými příčkami: Materiál z 80. let, který je v roce 2027 nahradí
Extrafit.cz
dnes, 10:08
4 min
Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma
Cooky.cz
dnes, 10:07
4 min
Moderní Rozum a cit je krásnou telenovelou. Každému se jednou poštěstí najít svůj „match“
Kinobox.cz
dnes, 10:05
5 min
Vědí, co si mohou dovolit: Je hranice, kterou nesmíme překročit
SvětFormule.cz
dnes, 10:03
1 min
Ozbrojený muž v nemocnici? Policie ráno zasahovala ve Frýdku-Místku
Ostravská Drbna
dnes, 10:01
1 min
Reklama
Ve Strakonicích mají koalici, zatím bez vítěze voleb. Jednání pokračují
Budějcká Drbna
dnes, 10:00
1 min
Okrasný tukový prstenec
i60.cz
dnes, 10:00
3 min
Depardieu zazpívá šansony v Hybernii, za koncertem stojí Michal David
Pražská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Mladá rodina si na okraji Prahy splnila dlouholetý sen. Výsledek stavby jejich nového domu bere dech
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:55
2 min
EU omezí dovoz čínských hybridů. Chce chránit evropský automobilový průmysl
Trade-off
dnes, 09:48
1 min
Reklama
Sedm výher zakrylo problém Manchesteru City. Aston Villa ukázala, proč Marescovo mužstvo doplácí na vlastní chyby
Vše o sportu
dnes, 09:45
5 min
Sbohem mikrovlnce: Tohle je spotřebič, kterým ji nahrazuje stále víc kuchyní
Extrafit.cz
dnes, 09:40
4 min
Prošli jsme nabídku řemeslníků a zeptali se, kolik stojí rekonstrukce koupelny. Tady jsou ceny na rok 2026
Extrafit.cz
dnes, 09:36
5 min
Ověřte si v našem kvízu, zda máte alespoň takové všeobecné znalosti jako žáci 9. třídy. Zvládnete alespoň 8 z 10?
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
1 min
Nejlepší psí plemena pro čistotné lidi: Nelínají, nesmrdí a milují hygienu
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:30
5 min
Reklama
Zapomeňte na umělohmotné věnce. Takto vyzdobíte hrob krásně, důstojně a téměř zdarma
FAJNTIP.cz
dnes, 09:30
3 min
Náraz do stromu byl tak silný, že rozpůlil auto. Řidič na místě zemřel
Budějcká Drbna
dnes, 09:30
1 min
Obrovský problém pro Lyon. Šulcovo zranění je vážnější, doba léčby klub zaskočila
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:29
„Nechávat dvířka pračky otevřená, nebo zavřená?” Správnou odpověď prozradil odborník na spotřebiče
Extrafit.cz
dnes, 09:22
4 min
Jihoafrický sbor předvedl strhující show plnou emocí. K slzám dohnal dokonce jednoho z nejtvrdších světových porotců
Světkreativity
dnes, 09:21
2 min
Reklama
Reklama
Británie zakáže tři kategorie porna. Přísné omezení začne platit už v listopadu
Leona Machálková vynesla průsvitný top. Na křtu Jaroslava Svěceného ukázala podprsenku i dekolt!
Otce Karla Gotta vytáčely ženy, které domů vodil: Rodinný spor se propsal do jednoho z nejznámějších hitů
Rakovina mozku zpočátku nemusí bolet. Onkolog popsal příznaky, které mohou přijít jako první
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Reklama
Reklama