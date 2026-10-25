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Chelsea nezničil jen vlastní gól a červená karta. Tottenham odhalil problém, který Alonso nevyřešil

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Dennívýzva
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Tottenham vyhrál na Stamford Bridge 2:0, ačkoli v předchozích 36 ligových návštěvách stadionu Chelsea zvítězil jen jednou. Nejvíce se bude mluvit o vlastním gólu mladého brankáře Mikea Penderse a vyloučení Colea Palmera. Jenže hosté měli navrch už před oběma incidenty. Chelsea za celý zápas vystřelila jen sedmkrát a inkasovala už osmý ligový gól po standardní situaci. To jsou čísla, nad nimiž by měl Xabi Alonso přemýšlet déle než nad jediným nešťastným zákrokem.
Chelsea vs. Tottenham

Chelsea vs. Tottenham

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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