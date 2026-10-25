Chelsea nezničil jen vlastní gól a červená karta. Tottenham odhalil problém, který Alonso nevyřešil

Mike Penders vyběhl proti rohovému kopu, pokusil se míč vyboxovat a místo bezpečného odvrácení jej nešťastně poslal do vlastní branky. Pro jedenadvacetiletého gólmana to byl krutý moment, navíc při jeho prvním plnohodnotném startu v Premier League. Chelsea na Stamford Bridge prohrávala s Tottenhamem a během několika dalších minut přišla také o vyloučeného Colea Palmera.
Právě tyto dvě scény budou nejspíš provázet sestřihy derby. Pokud ale zápas zúžíme na brankářovo selhání a nedisciplinovanost jedné hvězdy, unikne nám důležitější problém. Tottenham vedl herně mnohem dřív, než padl první gól. A Chelsea ukázala slabiny, které se podle čísel neobjevily poprvé.
Tottenham nemusel čekat na dárek
Mužstvo Roberta De Zerbiho přijelo na stadion, kde dlouhodobě nezvládalo vítězit. Z předchozích 36 ligových návštěv Stamford Bridge slavilo jediný triumf. Očekávání navíc ovlivňoval nepovedený vstup Tottenhamu do sezony, během něhož se tým potýkal s výsledkovými problémy.
Jenže od úvodních minut byli hosté aktivnější. V prvním poločase měli přibližně 70 procent držení míče a vytvářeli zajímavější situace. Omar Marmoush se dostal do zakončení po přihrávce Andyho Robertsona, další možnost měl Mathys Tel. Chelsea sice také několikrát otestovala brankáře Antonína Kinského, jenže pravidelný tlak z toho nevznikl.
Zápasová data Opta ukazují patnáct střel Tottenhamu proti sedmi Chelsea. Očekávané góly přitom byly poměrně nízké na obou stranách: 0,74 proti 0,43. To je důležitá korekce dojmu. Spurs nebyli tak dominantní, aby si vytvářeli jednu tutovku za druhou, zato dokázali kontrolovat větší část dění a soupeře drželi na velmi nízké útočné produkci.
Takový rozdíl nevznikl až v 77. minutě. Byl v zápase přítomný už dávno předtím.
Experiment bez klasického útočníka nefungoval
Xabi Alonso zkusil v útoku Chelsea variantu bez tradičního hrotového útočníka. Do centrální role postavil Morgana Rogerse. Podobné řešení může fungovat, pokud falešná devítka vytahuje stopery ze středu obrany a za jejími zády do vzniklého prostoru nabíhají spoluhráči.
Proti Tottenhamu ale Chelsea dlouho nedokázala tyto prostory využít. V souboji o střed hřiště měli navrch hosté, kteří drželi míč a nutili domácí spíš reagovat než určovat tempo. Sedm střel za devadesát minut představovalo nejnižší počet Chelsea v letošní Premier League a zároveň její nejnižší domácí hodnotu od lednového utkání s Brentfordem.
Není fér říct, že samotná absence klasického útočníka způsobila porážku. Slabý počet zakončení však jasně ukazuje, že plán nepřinesl dostatečný výsledek. Chelsea se nedostávala do tolika nebezpečných situací, aby soupeře přinutila výrazně měnit jeho obranné postavení.
Pendersovo selhání zapadá do většího problému
Rozhodující gól padl po rohovém kopu Tottenhamu. Mateus Fernandes poslal míč do pokutového území, Penders vyběhl, ale místo vyboxování jej srazil směrem do vlastní sítě. Maxence Lacroix se ještě snažil míč odvrátit, jenže bylo pozdě.
Penders se stal teprve druhým brankářem Chelsea, který si v Premier League vstřelil vlastní gól. Prvním byl Petr Čech v prosinci 2009 proti Evertonu. Mladý Belgičan je navíc druhým nejmladším brankářem s vlastním gólem v historii soutěže.
Ačkoli samotná chyba byla individuální, Chelsea má se standardními situacemi širší problém. V této ligové sezoně po nich inkasovala osmkrát, což je podle Opta dvojnásobek oproti kterémukoli jinému týmu. Dlouhodobější slabinu proto nelze vysvětlit jen jedním nepovedeným vyběhnutím brankáře.
Zkušenější gólman by možná konkrétní centr vyřešil lépe. Samotná výměna hráče však nemusí odstranit špatné rozdělení rolí, načasování pohybu nebo postavení obránců při standardních situacích. Právě tady má Chelsea práci, kterou žádná omluva jednotlivce nevyřeší.
Palmerova červená oslabila tým, který už tahal za kratší konec
Cole Palmer po předchozím napomenutí dostal druhou žlutou kartu za zákrok na Conora Gallaghera. Tottenham měl v tu chvíli jednobrankové vedení a Chelsea přišla o šanci pokusit se o obrat v plném počtu. Mathys Tel poté pečetil výsledek krásnou individuální akcí a střelou z dálky.
Palmerovo vyloučení bylo podle statistiky soutěže stou červenou kartou Chelsea v éře Premier League. Takové číslo může sloužit jako nepříjemný historický dovětek, ne ale jako vysvětlení toho, proč hosté měli herní převahu od první půle.
Právě tuto chronologii bychom neměli převracet. Chelsea se trápila, potom přišel vlastní gól a následně červená karta. Nebylo to naopak.
Co je pro Alonsa nepříjemnější než samotný výsledek?
De Zerbi získal pro Tottenham mimořádně cenné vítězství a možná i první opravdový důkaz, že jeho práce začíná být vidět v organizaci týmu. Přesto není důvod po jednom derby prohlašovat Spurs za hotové mužstvo. Očekávané góly nebyly nijak ohromující a Chelsea hostům některé situace zjednodušila vlastními chybami.
Pro Alonsa jsou však důležité tři současně platné skutečnosti: Chelsea nedokázala pravidelně ohrožovat branku, umožnila soupeři kontrolovat hru a znovu inkasovala ze standardní situace. Brankářova chyba je nejviditelnější symptom. Problémem, který může přetrvávat i v dalším utkání, je způsob, jakým jeho tým funguje jako celek.
Pokud trenér vyřeší jen obsazení branky a disciplinární trest pro Palmera, odstraní možná dvě okolnosti sobotní porážky. Samotnou příčinu mizerného výkonu proti Tottenhamu tím ale nevyřeší.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Opta Analyst – Chelsea 0:2 Tottenham, podrobná statistická analýza [2], Sky Sports – Chelsea 0:2 Tottenham, zápasová reportáž [3].