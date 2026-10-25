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Nová Tesla Roadster umí díky technologiím SpaceX létat. Nejdražší verze stojí přes 5,5 milionu, předobjednávky už běží

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Tesla představila Roadster ve třech verzích a ta nejvyšší, Rocket, dokáže krátce vzlétnout díky tryskám převzatým z raketového programu SpaceX.
Tesla Roadster, létající auto

Tesla Roadster, létající auto

Zdroj: Tesla
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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