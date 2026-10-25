Nová Tesla Roadster umí díky technologiím SpaceX létat. Nejdražší verze stojí přes 5,5 milionu, předobjednávky už běží

Říjnová premiéra v texaském McGregoru představila něco, co automobilový svět dosud nezažil. Jednomístný Roadster Rocket se pomocí deseti trysek na stlačený plyn vznesl nad zem, provedl rotaci ve vzduchu a znovu přistál na asfaltu. „Takže ano, umí létat,“ stojí doslova na
oficiální stránce Tesly. Vedle verze Rocket existují ještě dvě další varianty: silniční Performance a limitovaný Thrust. Rezervační záloha na Thrust činí 250 000 dolarů, tedy přibližně 5,38 milionu korun podle kurzu ČNB k 19. říjnu 2026. Nejde však o konečnou cenu vozu, ale o částku, která zajišťuje místo v pořadníku. Tesla zatím ceník žádné verze nezveřejnila. Předobjednávky verzí Performance a Thrust už lze zadávat prostřednictvím webu Tesly, zatímco Rocket je dostupný pouze na pozvánku. Tři verze, tři úrovně šílenství
Roadster druhé generace nepředstavuje jediný model, ale trojici zásadně odlišných strojů, které spojuje stejné jméno.
Performance je dvoumístná silniční verze, kterou Tesla označuje jako „připravenou na silnici“. Nabízí aktivní aerodynamiku a takzvaný vícerežimový sací systém. Ten využívá ventilátory pod podlahou, které odsávají vzduch a vytvářejí podtlak, jenž přitlačuje vůz k vozovce i při nulové rychlosti. Tesla tvrdí, že systém dokáže vytvořit tak velký přítlak, že vůz udrží i na stropě. Rezervační záloha činí 50 000 dolarů, tedy přibližně 1,08 milionu korun. Z toho se 5 000 dolarů platí ihned a zbývajících 45 000 dolarů do deseti dnů.
Thrust přidává čtyři zadní trysky na stlačený plyn a posouvá vůz do kategorie, kterou Tesla označuje jako „připravený na závodní dráhu“. Automobilka u této verze deklaruje zrychlení z nuly na 100 km/h za méně než jednu sekundu. Thrust zůstává dvoumístný, ale bude se vyrábět v omezeném počtu kusů. Rezervační záloha 250 000 dolarů, tedy přibližně 5,38 milionu korun, z něj dělá nejdražší verzi, kterou lze veřejně rezervovat.
Rocket je jednomístný demonstrátor vybavený deseti tryskami rozmístěnými po obvodu karoserie, dvěma tlakovými nádržemi o celkovém objemu 600 litrů a přibližně 250 kilogramy stlačeného vzduchu. Dokáže se vznést, pohybovat se dopředu ve vzduchu a provádět rotace. Na veřejných silnicích s ním ale jezdit nelze. Tesla sama uvádí, že vůz není schválen pro provoz na veřejných komunikacích. Veřejně dostupná cena neexistuje a rezervace je možná pouze na pozvánku. Kritéria, podle kterých Tesla vybírá zájemce, zatím neupřesnila. Co přesně přineslo SpaceX
Propojení automobilky Tesla s raketovou společností SpaceX není jen marketingový slogan. Lars Moravy, inženýr SpaceX, který se zúčastnil premiéry, na pódiu představil konkrétní technologie: trysky na stlačený plyn fungující na podobném principu jako raketové manévrovací motory, tlakové nádoby typu COPV (kompozitní tlakové nádoby vyztužené uhlíkovými vlákny) a vysokotlaký vzduchový systém, který umožňuje krátké manévry ve vzduchu.
Podlahový systém vytvářející přítlak naopak slouží k tomu, aby vůz zůstal pevně na zemi. Moravy hovořil o průjezdech zatáčkami při bočním přetížení přesahujícím 2 G, tedy o hodnotách, které kladou mimořádné nároky na pneumatiky i celou konstrukci vozu. Kombinace obou systémů má Roadsteru umožnit přecházet mezi extrémním přítlakem a krátkými letovými manévry. Během premiéry však létající demonstrátor fungoval v plně autonomním režimu. „Abychom se ujistili, že nikoho nezabijeme,“ vysvětlil Elon Musk.
Rezervace není koupě a dodání není jisté
Kdo dnes zaplatí zálohu, auto si ještě nekupuje. Podle
rezervačních podmínek Tesly jde o rezervační smlouvu, která zákazníkovi zajišťuje přednostní místo v pořadníku. Teprve před zahájením výroby Tesla vyzve zájemce, aby si vůz nakonfiguroval a podepsal kupní smlouvu. Do té doby mohou rezervaci zrušit zákazník i Tesla. Záloha se v takovém případě vrací v plné výši na původní platební metodu.
Důležitá je také jedna věta uvedená drobným písmem: Tesla nezaručuje ani termín dodání, ani to, že vůz vůbec dodá. Podle agentury
Reuters automobilka cílí na zahájení výroby v roce 2028. Od prvního představení druhé generace v roce 2017 by tak uplynulo více než deset let. Na případné dodání si proto zájemci budou muset počkat ještě několik let.
Pro české zájemce Tesla nabízí Roadster v českém formuláři pro zpětné zavolání jako samostatný produkt a místní obchodní poradce může zprostředkovat kontakt. Veřejně dostupný český rezervační formulář s částkami v korunách se však zatím nepodařilo dohledat. Česká produktová stránka zároveň upozorňuje, že dostupnost vozu závisí na místních zákonech.
Jak rychlý vlastně je a co říká konkurence
Pokud Tesla skutečně dosáhne deklarovaného zrychlení verze Thrust z nuly na 100 km/h za méně než jednu sekundu, půjde o výrazný posun oproti současným sériovým sportovním vozům. Pro srovnání:
Vůz 0–100 km/h Tesla Roadster Thrust (deklarace) pod 1 s Automobili Pininfarina Battista 1,86 s Koenigsegg (aktuální model) 1,9 s Bugatti Chiron Super Sport 2,4 s
Roadster by tak podle deklarovaných hodnot mohl zrychlovat téměř dvakrát rychleji než nejrychlejší sériové hypersporty. Je ale nutné dodat, že údaj Tesly zatím nebyl nezávisle ověřen a počítá s pomocí raketových trysek, nikoli pouze s trakcí pneumatik. Přímé srovnání s běžnými supersporty proto není úplně přesné. Je to trochu jako porovnávat sprint s katapultem.
Demonstrátor, ne dopravní prostředek
Roadster nedává smysl jako racionální dopravní prostředek. Jeho význam spočívá především v tom, co má demonstrovat. Tesla jím ukazuje, jak lze propojit technologie vyvíjené pro automobily s poznatky z programu SpaceX. Na premiéře ho zároveň označila za „jediný ručně řízený vůz, který Tesla vyrábí“, tedy za model, který si řidič skutečně řídí sám. V době, kdy se zbytek nabídky Tesly stále více zaměřuje na autonomní řízení, tak paradoxně jde o jeden z nejradikálnějších modelů automobilky.
Kdo dnes složí zálohu v řádu milionů korun, nekupuje hotové auto. Sází na to, že Tesla během několika příštích let skutečně dodá stroj, který posune hranice možností silničních vozidel. A v případě verze Rocket se pokusí překonat i omezení, která běžně spojujeme s gravitací.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík